Volleybal: CEV Cup: Arkas Spor Izmir - Caruur Gent 3-1

Caruur Gent kon in de tweede confrontatie tegen de rijke club van Izmir een set afpakken. Meer zat er niet in. De thuisploeg startte furieus tot 7-3. Gent reageerde erg knap (19-18) maar dan duwden de Turken even door. Met De Vries in plaats van Fischer zetten de Caruur-boys de bordjes gelijk. In de derde set bleef Gent aanklampen tot 16-13. Vanaf dat moment domineerde Arkas de partij. In set vier maakte de Canadese internationaal Hoag - nu wel in de basis gestart - na 7-6 het verschil. De daaropvolgende negen punten voor de thuisploeg tegenover één punt voor de bezoekers, betekenden de doodsteek voor Gent. (WVM)