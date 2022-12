Volleybal: Caruur Gent - Knack Roeselare 0-3

Nadat Caruur Gent reeds tweemaal - tijdens de supercup en de beker van België - het onderspit moest delven, was Knack Roeselare ook in deze competitiematch te sterk voor de thuisploeg. Kobe Brems zorgde voor een erg secure spelverdeling in plaats van de Gentse kapitein Degruyter. Bij Knack mochten Ahyi en Plaskie - beiden met een Caruur-verleden - in de basis starten. Coach Vanmedegael gaf ook middenspeler Leite speelkansen. De bezoekers kregen de overwinning niet zo maar cadeau. Vooral in de openingsset was het team van coach Van Huffel dicht bij de winst. Maar de wissels bij Roeselare rendeerden wonderwel op het einde van de eerste en de tweede set. De gretige aanvallers van Roeselare, met Ahyi en Plaskie als dankbare aanspeelpunten, maakten het in de slotset vlot uit. (WVM)