Volleybal: Caruur Gent - Axis Guibertin 3-2. Caruur Gent blijft koppositie behouden

Veldrijden Wout van Aert pronkt met nieuwe auto, maar heeft meteen poetswerk

Op de comeback in het veld van Wout van Aert (28) is het nog even wachten, maar de Belgische kampioen pronkt op Instagram wel al met een nieuwe aanwinst. Een Land Rover Defender in de duurste uitvoering, toch al snel goed voor een bedrag van minstens 100.000 euro. Van Aert moest met z'n spiksplinternieuwe wagen slechts vijf minuten rijden vanuit de garage, maar dat bleek voor een vogel voldoende om de auto te besmeuren. En zo had Van Aert bij thuiskomst meteen poetswerk.

19 november