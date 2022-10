Zowel Aalst als Menen hopen er dit seizoen alweer op om favorieten Roeselare en Maaseik het vuur aan de schenen te leggen. Na een eerder wisselvallige voorbereiding was het voor beide ploegen afwachten hoe ze voor de dag zouden komen. De thuisploeg kreeg met zeven nieuwe spelers én een nieuwe coach (de Portugees Idner Martins) een complete make-over. Bij vice-kampioen Menen zag Coach van het Jaar Frank Depestele de helft van zijn succesteam vertrekken. Bovendien moesten de bezoekers in Schotte kapitein Jelle Sinnesael missen. De ervaren middenman liep een blessure aan de bovenarm op. “Een scheurtje in de pees van de biceps”, verduidelijkt Sinnesael. “Gelukkig is een operatie niet nodig, een drietal weken rust zou moeten volstaan. Ik had de indruk dat de zenuwen ons tegen Aalst parten speelden. We acteerden verkrampt. De receptie verliep moeizaam en aanvallend lieten we teveel kansen onbenut. Er is echter geen reden tot paniek. Bij momenten was ons spel wel goed en we kunnen veel beter dan we lieten zien”.

Bij Aalst verwachtte iedereen Seppe Baetens op de liberopositie, maar de Portugese coach Idner Martins verraste door de Zweed Petersson in het achterveld te sturen. “Door de duimblessure van Leon Meier testten we in de voorbereiding een aantal mogelijkheden uit en dit was er één van”, licht Martins toe. “Dit toont aan dat we in deze jonge groep iedereen kunnen gebruiken. Toen middenman Alex Saaremaa op het einde van de tweede set wat minder op dreef was, viel Lennart Heckel in en hij lukte meteen enkele belangrijke blocks. Iedereen is bereid het team te helpen. Met 3-0 winnen tegen Menen op de eerste speeldag, is uiteraard fantastisch. Het doet me plezier dat de jongens exact hebben gedaan wat ik gevraagd heb. We hebben nog een gans seizoen om verder te evolueren. Op alle vlakken is er nog ruimte voor verbetering”.

Het lijkt er alleszins op dat Martins zijn enthousiasme heeft kunnen overbrengen op zijn manschappen. De Deense setter Mikkel Hoff bracht zijn aanvallers geregeld in stelling. Red Dragon Robbe Van de Velde en blijver Egor Bogachev (topscorer met 14 punten) scoorden vlot en opposite Robin Overbeeke was vaak beslissend op belangrijke momenten. Aan de overzijde was het voor spelverdeler Seppe Van Hoyweghen moeilijker om oplossingen te vinden. De bezoekende aanvallers liepen te vaak in het stevig blok van de thuisploeg (13 tegenover 3).

Aalst zat onmiddellijk goed in de wedstrijd. Een knap block van Van de Velde zorgde voor 9-6. Een ace van Bogachev sloeg een vijfpuntenkloof (17-12) en meteen volgde de tweede team-out voor Depestele. Menen spartelde nog even tegen en dat leverde een aantal felbevochten rally’s op. Bogachev ramde de derde setbal tegen de vloer. Vice-kampioen Menen kwam ook in set 2 niet op toerental. De wissels (opposite Lou Kindt voor Basile Dermaux, Mathieu Vanneste op de hoek voor Maxime Capet en Thiemen Ocket aan de pas) leverden niet het beoogde resultaat zodat Aalst vlot zegevierde. Toen Aalst in de derde set een kloof sloeg (14-10 en 18-12) gaf Martins enkele bankzitters spelgelegenheid. Dat brak bijna zuur op want met de Fin Jiri Hanninen aan de opslag scoorde Menen zes punten op rij (van 23-18 naar 23-24). De West-Vlamingen forceerden drie setballen, maar Robin Overbeeke voorkwam Aalsters setverlies, eerst met een rake smash en dan met een knappe ace. De eerste matchbal was meteen de goede. De aanval van Kindt vloog buiten. Een deugddoende eerste zege voor Aalst en toch wat stof tot nadenken bij de bezoekers.

Aalst: Hoff 3 (Monteiro), Van de Velde 8 (Baetens 1), Sanches 7, Overbeeke 13 (Jansons 2), Bogachev 14, Saarema 1 (Heckel 7) . Libero: Petersson.

Menen: Van Hoyweghen 3 (Ocket), Hanninen 7, Van de Velde 4, Kindt 12 (Dermaux), Capet 10 (Vanneste 1), Dedeyne 2. Libero: Stuer (Bille).

Star of the game: Robbe Van de Velde.