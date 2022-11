VOLLEYBAL: Borgworm voor het eerst halve finalist in Belgische beker

We trappen een open deur in: Ligaploeg Borgworm beleeft dit seizoen riante tijden. Na spectaculaire winst tegen Guibertin en Menen in de interclub. En na een fraaie zege in de achtste finales van de Belgische beker tegen eerstenationaler Antwerp VT. Gevolgd door een super spannende kwartfinale van de cup tegen Hemiksem, de trotse koploper in eerste nationale.

Bij 2-0 voor het Hemix-team van Alain Dardenne werd het bijzonder warm onder de voeten van de bezoekers. Lienert Cosemans aan de passing kon op het nippertje reageren op het gevaar. Een koelbloediger Borgworm zou zijn slag slaan via winst in de tiebreak. Eindstand: 2-3. De setstanden waren 25-23, 25-18, 15-25, 16-25 en 16-18. De ploeg uit het Luikse staat voor het eerst in zijn bestaan in de halve finales van de beker. Tegenstander wordt Menen: op dit ogenblik een haalbare kaart.

De kwalificatie voor de halve finale werd gehaald, na een ware thriller, met de hakken over de sloot. Spelverdeler Cosemans, van Limburgse origine en werkzaam bij Mercedes Benz in Woluwe, kon na een moeilijke aanhef rekenen op een sublieme Martin Lallemand (24 punten), puncher Roman Abinet (bij 2-0 ingekomen voor Jippe Schroeven en goed voor 23 ptn, nvdr.), de Deen Kalle Madsen (16 ptn) en de Franse middenman Vianney Vandooren (12 ptn).

Lienert: het is een straf staaltje dat jullie het naderende ontij bij 2-0 kunnen counteren.

“Ja, Hemiksem had niks te verliezen, nam alle risico en dreef ons in het nauw dankzij een zware service, een lage foutenlast en een stevige defensie. We hadden het moeilijk om de bal tegen de grond te meppen. Maar dat veranderde vanaf de derde set. Met de geslaagde intrede van Roman Abinet. Na een breuk van een botje in de pols (werkongeval) is hij helemaal hersteld en dat heeft iedereen geweten.”

Wat zijn de ingrediënten van jullie onverwachte succes?

“De uitstekende verstandhouding in het team. Met acht spelers jonger dan drieëntwintig jaar. We teren op een positieve mentaliteit, veel motivatie en een uitgekiende communicatie. Voeg daarbij de vakkennis van onze nieuwe T 1 Fred Servotte en onze T 2 Karim Zerou. Ze smijten zich allebei totaal voor de club. Het duo loodste ons door de valkuilen van de tiebreak. Hemiksem kreeg twee matchballen, maar wij slaagden erin de dreiging weg te werken. De ontlading was bijzonder groot.”

Zo verwent Borgworm zijn aanhang na enkele mindere jaren.

“Klopt. De hele club veert op. We haalden twee op drie in de competitie en twee op twee in de Belgische beker. Het aantal fans gaat fameus in stijgende lijn. We trekken volle tribunes. Ik hoop dat we onze goede ‘flow’ nog een hele tijd kunnen doortrekken. Ook in onze volgende opdrachten - uit in Maaseik en uit in Roeselare - trachten we het onderste uit de kan te halen. In de halve finale van de beker, eerst thuis (op 3/12) en dan uit (op 17/12) tegen Menen gaan we voluit. Ik zie behoorlijk wat winstkansen. Een finale tegen Maaseik of Roeselare zou een unieke ervaring worden.” (PLG)