Volledige UEFA-schorsing dreigt voor Rusland, IOC wil geen Russische en Wit-Russische atleten meer op internationale competities

Volledige UEFA-schorsing dreigt voor Rusland

De Europese Voetbalconfederatie UEFA staat op het punt om Rusland een volledige schorsing in alle competities op te leggen, na de inval in buurland Oekraïne, zo maakte het Duitse nieuwsagentschap SID bekend. De eerste club die daardoor geraakt zou worden, is Spartak Moskou, dit seizoen nog de enige Russische vertegenwoordiger op het Europese toneel. In de achtste finales van de Europa League zouden zij het moeten opnemen tegen het Duitse RB Leipzig. Als het duel geannuleerd wordt, mag Leipzig zonder te spelen naar de kwartfinales. Ook aan het EK vrouwenvoetbal van komende zomer in Groot-Brittannië zou Rusland niet mogen deelnemen. Zij zouden er uitkomen tegen Nederland, Zweden en Zwitserland.

Volgens SID zou het besluit om Rusland te schorsen gesteund worden door meerdere federaties, zoals de Duitse DFB en de Engelse voetbalbond FA. “Ik kan me niet inbeelden dat er wedstrijden tegen Rusland gespeeld kunnen worden. Dat is gewoon onmogelijk”, aldus Peter Peters, lid van de FIFA-raad en kandidaat-bondsvoorzitter bij de DFB. Daarnaast roept hij de FIFA op om een wereldwijde schorsing uit te spreken.

IOC wil geen Russische en Wit-Russische atleten meer op internationale competities

Het Internationaal Olympisch Comité IOC raadt sportfederaties en organisatoren van evenementen aan om Russische en Wit-Russische atleten en officials niet te laten deelnemen aan internationale competities, zo klinkt het maandag in een mededeling.

RB Leipzig verwacht niet te moeten spelen tegen Spartak Moskou

De Duitse topclub RB Leipzig, voor de winteronderbreking nog tegenstander van landskampioen Club Brugge in de groepsfase van de Champions League, verwacht dat hun duel in de achtste finales in de Europa League tegen het Russische Spartak Moskou geannuleerd zal worden, zo maakte de club maandag bekend.

Vanwege de luchtruimbeperkingen zal het voor de Russen sowieso moeilijk zijn om zich richting de Europese Unie te verplaatsen.

Volgens de Duitse krant Bild is het duel reeds geannuleerd, maar dat wou de Europese Voetbalconfederatie UEFA maandag niet bevestigen. Als dat toch het geval zou zijn, wordt Spartak uit het toernooi gezet en mag Leipzig zonder te spelen naar de kwartfinales. Het is aan het Uitvoerend Comité om de knoop door te hakken.

Volgens het programma wordt de heenwedstrijd op 10 maart in Duitsland gespeeld, de terugwedstrijd een week later op neutraal terrein, na de Russische inval in buurland Oekraïne.

Steeds meer gaan er stemmen op om Rusland helemaal te weren uit de internationale sportwereld. UEFA besliste eerder al om de Champions League-finale weg te halen uit Sint-Petersburg en te verplaatsen naar Parijs, en ook het sponsorcontract met het Russische gasbedrijf Gazprom staat ter discussie.

FIFA heeft beslist: Rusland moet zijn thuiswedstrijden op neutraal terrein afwerken

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft een sanctiepakket afgekondigd tegen Rusland. “Geen enkele internationale competitie mag nog afgewerkt worden op Russisch grondgebied, thuiswedstrijden moeten op neutraal terrein en zonder toeschouwers gespeeld worden”, klinkt het in een mededeling van de FIFA. Polen gaf na de inval van Russische troepen in Oekraïne al aan niet van plan te zijn om volgende maand naar Moskou af te reizen om er een barrageduel voor het WK voetbal af te werken.

“Daarnaast zal de lidstaat die Rusland vertegenwoordigt dat doen onder de naam RFU (Russische voetbalbond, red.) en niet langer onder de naam ‘Rusland’. Bij interlands van het nationale team zijn vlaggen en volkslied verboden”, aldus de FIFA. “FIFA houdt nog gesprekken met onder meer UEFA en het IOC omtrent eventuele bijkomende maatregelen, zoals een uitsluiting van alle competities, als er in de nabije toekomst geen verbetering van de huidige situatie merkbaar is.”

De Wereldvoetbalbond dreigt dus wel met een volledige uitsluiting, maar zover is het klaarblijkelijk nog niet. Meerdere landen hebben nochtans de voorbije dagen laten weten niet tegen Rusland te willen voetballen in de barrages van het WK.

Rusland en Polen treffen elkaar in principe op 24 maart in Moskou. Vijf dagen later moet de winnaar tegen Zweden of Tsjechië spelen om een ticket voor de WK-eindronde in Qatar.

Volgens Kulesza is een weigering om in Rusland te spelen “de enige correcte oplossing” en hij roept de Zweedse en Tsjechische federaties op een gezamenlijk standpunt in te nemen tegenover de wereldvoetbalbond FIFA.

Robert Lewandowski, de Poolse steraanvaller, steunt de oproep van zijn bondsvoorzitter. “Dit is de juiste beslissing!”, schrijft de spits van Bayern München op Twitter. “Ik kan mij niet inbeelden dat we een wedstrijd tegen de Russische ploeg spelen terwijl de gewapende agressie in Oekraïne verder duurt. Russische voetballers en fans zijn hier niet verantwoordelijk voor, maar we kunnen niet doen alsof er niets gebeurt.”

Man United vliegt niet langer met Aeroflot

Er is een einde gekomen aan de samenwerking tussen Manchester United en haar Russische sponsor Aeroflot. Dinsdag reisden de Mancunians vanwege de nakende oorlog al niet meer met de luchtvaartmaatschappij naar Madrid, waar het woensdagavond tegen Atlético speelde in de Champions League, en nu is de deal ook opgezegd. De sponsorovereenkomst met Aeroflot was voor United de afgelopen negen jaar goed voor 120 miljoen euro.

“Na de Russische invasie van Oekraïne hebben we alle sponsorrechten van Aeroflot ingetrokken. We delen de angst van al onze fans wereldwijd en betuigen ons medeleven met de getroffenen”, legt een woordvoerder van de club uit. In 2017 werd de sponsorovereenkomst met Aeroflot nog verlengd tot 2023 voor bijna 50 miljoen euro.

Interessant: naarmate het conflict in Oekraïne escaleerde, begonnen de aandelen van Manchester United te dalen. Het is mogelijk dat deze prijsdaling iets te maken had met de sponsoring van Aeroflot. Het aandeel daalde de afgelopen twee weken zo’n zeven procent. Nu hoopt men bij United dat de prijsdaling tegen het einde van de deal in ieder geval gecompenseerd kan worden.

Aeroflot is de grootste luchtvaartmaatschappij van Rusland en was tientallen jaren lang ook de grootste ter wereld. Het vliegt naar ongeveer 146 bestemmingen in 52 landen. Het is voor het grootste deel in handen van de Russische staat.

3x3 Team Antwerp steunt boycot en zegt af voor Sint-Petersburg

Onze 3x3 olympiërs hebben op het laatste moment afgezegd voor de United League Europe, een internationaal toernooi dat maandag van start gaat in het Russische Sint-Petersburg. Team Antwerp – Nick Celis, Thierry Mariën, Thibaut Vervoort, Rafaël Bogaerts, Bryan De Valck - steunt het protest voor een sportboycot tegen de inval in Oekraïne.

Onze Belgen spelen op dit eigenste moment een 3x3-landentoernooi in Bordeaux en zouden vanuit Frankrijk doorvliegen naar Sint-Petersburg voor de ELU-Cup. Maar die vlieger gaat nu niet op. Team Antwerp besloot om weg te blijven en toonde zich bezorgd om de situatie. Ook andere teams zoals Team Nederland, Polen en Düsseldorf zijn gekant tegen een deelname en zegden evenzeer. Het 3x3-event is aan zijn vijfde editie bezig en heeft de laatste jaren aan prestige gewonnen. Het speelschema is verdeeld over drie weekends met tussenstops in Sint-Petersburg en Moskou. De finale is gepland voor eind maart.

