Volledige bestuur Amerikaanse turnbond stapt op lva

27 januari 2018

00u35

Bron: LA Times, Reuters, AD 0 Het volledige bestuur van de Amerikaanse turnbond heeft beslist op te stappen vanwege het misbruikschandaal in de sport, meldt een woordvoerster van USA Gymnastics. Het bestuur willigt daarmee de vereiste in van het olympisch comité van de Verenigde Staten, dat in een open brief alle directieleden oproept hun functie binnen de zes dagen neer te leggen.

Begin deze week stapten al drie bestuursleden op vanwege het schandaal dat afgelopen jaar naar buiten kwam. Nu moeten ook de resterende bestuursleden vertrekken om een nieuwe frisse start mogelijk te maken.

Het olympisch comité benadrukt dat de vereiste niet is gebaseerd op "enige vermoedens dat leden van de organisatie de daden van Nassar hebben verborgen gehouden of hebben aangemoedigd", maar noodzakelijk is voor een fundamentele reorganisatie en hervorming van de cultuur bij de turnbond.

Meer dan 150 turnsters, onder wie viervoudig olympisch kampioene Simone Biles, onthulden misbruikt te zijn door voormalig teamarts Larry Nassar. De 54-jarige Amerikaan werd woensdag veroordeeld tot een celstraf van 175 jaar. Nassar kreeg in december al een gevangenisstraf van 60 jaar vanwege het bezit van kinderporno.

Meer over Larry Nassar

sport