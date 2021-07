Volgens Jan Boskamp heeft de transfer van Alderweireld naar Al-Duhail geen invloed op zijn toekomst bij de Rode Duivels: “Ik denk niet per se dat het een probleem hoeft te zijn”

Club Brugge Ruud Vormer, al járen één van de smaakma­kers bij Club, gaat in op 9 stellingen: “Ik moet soms wel geprikkeld worden”

25 juli Hij heeft alles al gewonnen wat je hier kan winnen. Ruud Vormer (33): 4x Belgisch kampioen, bekerwinnaar in ’15, Gouden Schoen in ’17 en ook nog drie Supercups. Kwestie van de man wat scherp te houden: negen prikkelende stellingen – één voor elke prijs die hij al won. “Ik over mijn hoogtepunt heen? Ho ho ho.”