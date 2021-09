Voetballegende Pelé nog altijd op afdeling intensieve zorg, ook Romario onder het mes

“Patiënt Edson Arantes do Nascimento is bij bewustzijn, spreekt normaal en vertoont normale vitale verschijnselen”, liet de directie weten. De tumor werd gevonden bij een routineonderzoek naar hart- en bloedvaten en laboratoriumonderzoek van de afgenomen monsters.

Drievoudig wereldkampioen Pelé meldde woensdag op sociale media al dat hij goed herstelt . De oud-speler van Santos en New York Cosmos sukkelt al jaren met zijn gezondheid. Hij onderging verschillende operaties aan zijn heup. Pelé had ook problemen met zijn wervelkolom en knie. Enkele jaren geleden werd bij hem een niersteen verwijderd.

Bij de 55-jarige Romário, een andere grootheid uit het Braziliaanse voetbal, is donderdag zijn galblaas verwijderd. De ingreep is zonder complicaties uitgevoerd in Rio de Janeiro. De voormalige spits van het Nederlandse PSV, die in 1994 de wereldtitel met Brazilië veroverde, mag over een paar dagen het ziekenhuis verlaten.