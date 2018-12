Voetbalcommentator over verslag waarin hij zingt en gedichten voorleest: “Ik wilde glorieus afscheid nemen” Nina Dillen

10 december 2018

19u18 0 De Nederlandse voetbalcommentator Frank Kramer (71) had het tijdens zijn laatste verslag zaterdag op Eurosport vooral níet over de match, maar lulde anderhalf uur zendtijd vol met liedjes, gedichten en persoonlijke anekdotes. “Op een waardige manier afscheid nemen, leuk toch?”

“Heeft het nieuws zelfs België al bereikt? Nou, hoe fijn is dat! Als CNN me nu nog belt, heb ik het helemaal voor elkaar,” lacht de voormalige Nederlandse voetbalcommentator Frank Kramer, na zijn opvallende laatste uitzending zaterdagnacht. In zijn wedstrijdverslag van de MLS-finale tussen Atlanta United en Portland op Eurosport repte hij anderhalf uur bewust met geen woord over de voetbalwedstrijd. In plaats daarvan vrolijkte Kramer de kijkers en zichzelf op met het voorlezen van gedichten, een cover van Frank Sinatra en eindeloze anekdotes over zijn persoonlijke leven.

De leukste reactie kwam van een man die normaal op zaterdagnacht altijd porno kijkt, maar nu naar mij is blijven luisteren. Frank Kramer

Porno op zaterdag

“Ik wilde mijn carrière op een waardige manier afsluiten,” verklaart Kramer zijn bijzondere verslaggeving. “Op een glorieuze en gracieuze manier afscheid nemen, noem ik dat.” En daar was ook twitterend Nederland het over eens, die hem overspoelden met positieve reacties als “pure kunst”, “legendarisch” en “meest vermakelijke tv ooit”. Tot grote verbazing en vreugde van de verslaggever zelf. “Ik moest uitzenden tussen 2u en 5u 's nachts, meestal luistert er dan geen hond. In het verleden deed ik al vaker gekke dingen tijdens wedstrijdverslagen, zoals een beleggingsrubriek opstarten of palaveren over de actualiteit. Geen enkele kijker, collega of baas had mij daar ooit op aangesproken, want er luistert toch niemand. Dat ik nu zoveel reacties krijg van mensen die mijn afscheid gesmaakt hebben, vind ik heel leuk. De mooiste steunbetuiging op Twitter kwam van een man die normaal op zaterdagnacht altijd porno kijkt, maar nu naar mij is blijven luisteren. Heerlijk toch?”

Er zit een béétje rancune in naar Eurosport toe. Maar wel op een speelse manier. Frank Kramer

Speelse rancune

Wie net iets minder opgezet was met Kramers bijzondere laatste uitzending, is zijn werkgever Eurosport. Zij excuseerden zich op Twitter in de plaats van de voetbalcommentator, en haalden zijn commentaarstem weg bij de heruitzending op zondagavond. Wilde Kramer op die manier afrekenen met Eurosport, die hem na 24 jaar plots bedankten voor bewezen diensten? “Er zit een béétje rancune en irritatie in, maar wel op een speelse manier,” aldus Kramer. “Ik werkte als commentator 25 jaar bij Eurosport, maar kreeg er de laatste jaren steeds minder programma's en ook de minst belangrijke wedstrijden toegeschoven, in het holst van de nacht. Dat stak toch een beetje. Vooral omdat er mij nooit werd verteld waarom dat zo was. Maar ik draag Eurosport een warm hart toe, hoor. No hard feelings. Al zullen zij niet zo blij zijn met deze uitzending...”