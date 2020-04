Zwitserse procureur zou aanwezig zijn geweest bij geheime ontmoeting met Infantino Redactie

19 april 2020

18u27

Bron: Belga 0 Voetbal De Zwitserse procureur, belast met het onderzoek naar de Wereldvoetbalbond FIFA, zou in 2017 Gianni Infantino in het geheim hebben ontmoet. Dat berichten diverse Zwitserse en Duitse kranten, die al langer vermoeden dat de FIFA en het Zwitserse parket in het geheim samenwerken.

De procureur van het Openbaar Ministerie van de Zwitserse Bondsstaat (MPC), de 38-jarige Cédric Remund, zou de vijfde, tot dusver niet-geïdentificeerde, persoon zijn geweest bij de ontmoeting in hotel Schweizerhof in Bern op 16 juni 2017. Daarbij waren ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino en de Zwitserse procureur-generaal Michael Lauber aanwezig. Anonieme bronnen bevestigden zijn naam aan de Süddeutsche Zeitung en de Luzerner Zeitung.

Lauber werd in juni 2019, twee jaar na de ontmoeting, van het onderzoek naar de FIFA gehaald omwille van deze ontmoeting. Hij werd ook gesanctioneerd met een loonverlaging, voor één jaar, van acht procent. Lauber zelf verkondigde destijds zich de ontmoeting “niet te kunnen herinneren”. Zijn opvolger aan het hoofd van het onderzoek was Cédric Remund.

De sanctie belette niet dat Lauber in september vorig jaar door het Zwitsers parlement werd herkozen tot procureur-generaal. De Toezichthoudende Autoriteit van het Zwitserse Openbaar Ministerie (AS-MPC), die de officier van justitie had gesanctioneerd omdat hij “de waarheid niet had verteld” en “op oneerlijke wijze had gehandeld”, had eerder al vastgesteld dat een vijfde persoon aanwezig was bij geheime bijeenkomst in juni 2017. De vier bevestigde personen waren Michael Lauber, zijn woordvoerder André Marty, Gianni Infantino en Rinaldo Arnold, een vriend van de FIFA-voorzitter en ook de eerste aanklager van het kanton Haut-Valais.

Remund zou als procureur de leiding hebben over alle zaken met betrekking tot de Wereldvoetbalbond. Het gaat dan om het corruptie-onderzoek bij de toekenning van het WK van 2006 aan Duitsland en het fraudeonderzoek bij contracten met betrekking tot tv-rechten, die werden blootgelegd door de Panamapapers, tussen de UEFA en twee Argentijnse zakenmannen, eveneens in 2006. Dat laatste contract werd ondertekend door Gianni Infantino, op dat moment secretaris-generaal van de UEFA.

