Zwitserse krant legt mysterieuze mails FIFA-baas Infantino over beïnvloeding gerechtelijk onderzoek bloot MXG

27 april 2020

16u24

Bron: Belga 0 FIFA De Zwitserse krant Tribune de Genève heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino verder in diskrediet gebracht. Infantino zou de Zwitserse procureur-generaal gevraagd hebben een onderzoek naar zijn persoon in te trekken, en zo een gerechtelijk onderzoek beïnvloed hebben. De feiten dateren van 2016.

Het Openbaar Ministerie van de Zwitserse Bondsstaat (MPC) begon begin 2016, net na de verkiezing van Infantino tot voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, aan een onderzoek naar de rol van Infantino bij de toekenning van een groot mediacontract aan een offshore-onderneming. De Zwitser was op het moment van de toekenning nog voorzitter van de UEFA.

Volgens Tribune de Genève zou Infantino zich in een schrijven hebben gericht tot Rinaldo Arnold, de procureur van het kanton Haut-Valais en al jarenlang een nauwe vriend. Beide heren zijn overigens afkomstig van Haut-Valais. “Ik wil de MPC uitleggen dat een zo snel mogelijke afwikkeling van het onderzoek in mijn belang is. Op die manier is het duidelijk dat ik niets te maken heb met deze zaak”, citeerde de krant de mail van Infantino.

Arnold, die al een eerste bijeenkomst had georganiseerd tussen Infantino en procureur-generaal Michael Lauber, antwoordde dat “de ontmoeting over twee weken pas echt belangrijk is”. “Ik kan je, als je wil, opnieuw vergezellen.”

De bewuste ontmoeting vond plaats op 22 april 2016, aldus de krant die de inhoud als “mysterieus” bestempelt.

Het MPC en de FIFA weigerden vandaag te reageren op het artikel van Tribune de Genève. In het verleden verklaarde de Wereldvoetbalbond steeds dat de gesprekken tussen Infantino en het parket “bedoeld waren om te tonen dat de FIFA wil samenwerken met het Zwitsers gerecht”.

In november 2017, na een derde ontmoeting tussen Infantino en Lauber, zette het MPC het onderzoek stop.

Lees ook: Wereldvoetbalbond speelt resultaten intern onderzoek FIFA-schandaal door aan Zwitsers gerecht