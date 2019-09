Zwitserland neemt maat van Litouwen in groep van Red Flames AB

03 september 2019

21u19

Bron: Belga 0 Red Flames Zwitserland (FIFA 18) heeft de voorronde van het EK voetbal voor vrouwen ingezet met een vlotte thuiszege tegen Litouwen (FIFA 106). Het werd 4-0 in Schaffhausen.

De Zwitsers kwamen na 19 minuten op voorsprong na een eigen doelpunt van verdediger Milda Liuzinate. Na de pauze diepten Fabienne Humm, kapitein Ramona Bachmann en Ana-Maria Crnogorcevic de score verder uit.

In dezelfde kwalificatiegroep spelen de Red Flames (FIFA 19) dinsdagavond in Leuven hun eerste wedstrijd tegen Kroatië (FIFA 55). Dat won vorige week donderdag met 1-2 in Litouwen.

De winnaar van groep H plaatst zich voor het EK 2021 in Engeland. De nummer twee moet bij de drie beste tweedes (van negen groepen) horen om eveneens rechtstreeks door te stoten. Anders wachten barrages tegen een andere tweede.

