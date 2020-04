Zweedse Profliga hoopt op voetbal mét publiek: “Dan moeten de supporters wel hun verantwoordelijkheid opnemen” Valerie Hardie

29 april 2020

16u47 0 Voetbal Terwijl na Nederland nu ook Frankrijk er de stekker uit trekt, is het plan van de Zweedse Profliga om op 14 juni de voetbalcompetitie te hernemen, mét publiek. Of dat in de praktijk lukt, is een ander verhaal.

Zweden is tijdens de coronacrisis zowat de vreemde eend in de bijt. Een geval apart. Hun overheid legt geen strikte regels op, zoals in de meeste landen, maar vaardigt op dagelijkse basis richtlijnen en aanbevelingen uit - ze rekent op de individuele verantwoordelijkheidszin van hun burgers. Wie die niet volgt, riskeert geen boete of sanctie, maar wel een publieke veroordeling. Toen Hammarby, de club van Zlatan Ibrahimovic, vorige week sparde met een ander team - te volgen op een commerciële zender - werden ze net niet aan de schandpaal genageld. Onverantwoord, was de gangbare mening.

De huidige richtlijn in Zweden omtrent events is om de publieke aanwezigheid tot vijftig mensen te beperken. Dat komt in de praktijk neer op: geen supporters. Voorlopig vormt dat bij de jeugdmatchen geen problemen, maar de Zweedse Profliga hoopt dat het profvoetbal op 14 juni wél met publiek kan hernemen. Normaal moest de Allsvenskan op 4 april beginnen. “Op die datum richten we ons," zei secretaris-generaal Mats Enquist aan Bild. “Dat wil niet zeggen dat we de risico’s niet onderkennen. Als het niet mogelijk is, dan spelen we voor een beperkt publiek.”

Verantwoordelijkheid

Klopt, zegt journaliste Petra Toren van de Zweedse krant Aftonbladet. “De voetbalbond heeft drie scenario's klaar: eentje met publiek, eentje zonder en eentje met een beperkte groep supporters in het stadion. Ik vrees dat het niet mogelijk zal zijn met publiek. Maar de situatie verandert dagelijks - het is afwachten.”

“Het is onvermijdelijk dat er supporters besmet zullen raken,” gaf Enquist nog mee. “We moeten beseffen dat de meeste mensen corona gaan krijgen. Het komt er alleen op aan dat wij de verspreiding van de ziekte geen duwtje in de rug geven. Indien we voor volle tribunes spelen - ik geef toe dat nu momenteel een beetje onwaarschijnlijk lijkt - dan moeten de supporters hun verantwoordelijkheid opnemen en moeten er oplossingen komen zodat ze voldoende afstand kunnen houden.”

We verlangen met velen naar het voetbal, maar het feit is dat er een pandemie aan de gang is. Hakan Sjöstrand, secretaris-generaal van de Zweedse voetbalfederatie.

Pandemie

Voor spelers het groen licht krijgen, moeten ze door hun teamarts op mogelijke symptomen gecheckt worden, voor elke training en wedstrijd. Handjes schudden is uiteraard uit den boze. Voorts schermen ze in Zweden nog met een Deense studie, van de universiteit van Kopenhagen, die zou aantonen dat het lichamelijk contact in het voetbal zo kort is dat het slechts minimale risico’s op besmetting zou inhouden.

Voorlopig gaan epidemiologen daar niet in mee en ook de Zweedse voetbalfederatie predikt reserve. “We verlangen met velen naar het voetbal, maar het feit is dat er een pandemie aan de gang is, die geen ruimte laat voor creatieve interpretaties of achterpoortjes," zei secretaris-generaal Hakan Sjöstrand. “Ik veronderstel dat iedereen dat heeft begrepen.”