Zorgt uitstel voetbalcontract voor licentieproblemen? "Mediarechten vormen belangrijk blok in de financiën van een voetbalclub"

13 februari 2020

De impasse van het voetbalcontract zou ook vervelende neveneffecten kunnen opleveren voor heel wat clubs. Komende maandag moeten ze hun licentiedossier indienen. Alleen wordt daarin rekening gehouden met verwachte inkomsten uit tv-rechten.

Nu is het plots geen zekerheid meer dat ze dat geld ook effectief zullen krijgen. "Sommige clubs geraken daardoor misschien in de problemen met hun licentie", zei Pro League-voorzitter Peter Croonen. "Met welke budgetten moeten zij naar volgend seizoen toe werken? De onduidelijkheid daarover vormt een groot probleem. De mediarechten vormen toch een belangrijk blok in de financiën van een voetbalclub." (NVK)