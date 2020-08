Zoals verwacht: Barcelona stuurt Setién de laan uit, Koeman deze week voorgesteld? MXG

17 augustus 2020

20u13 0 Voetbal Wat al een tijdje in de lucht hing, is nu ook bevestigd. Barcelona zet coach Quique Setién (61) aan de deur. Ronald Koeman is de topkandidaat om hem op te volgen.

Geen verrassing. Quique Setién mag na zes maanden zijn koffers pakken bij Barcelona. Lionel Messi en co kregen vorige vrijdag in de kwartfinale van de Champions League nog een 2-8-pandoering van Bayern München. Na afloop zag Setién de bui hangen. “Het is duidelijk dat de club verandering nodig heeft.” Eerder verspeelde Barça ook al de Spaanse titel aan grote rivaal Real Madrid.

Exit Sétien. Enter Koeman? Die laatste neemt de komende dagen allicht afscheid als bondscoach van de Nederlandse ploeg en volgt de 61-jarige Spanjaard op als trainer bij de Blaugrana. Koeman speelde zelf tussen 1989 en 1995 bij Barcelona. Met de Catalaanse club pakte hij vier landstitels en won hij één keer Europacup I.