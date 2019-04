Zo groot is de schade voor Standard na doortocht Anderlecht-fans: toiletten kapotgeslagen, meer dan 100 kapotte zitjes en putten in het veld Voor minstens 3.000 euro materiële schade DMM

15 april 2019

18u03 0 Voetbal Bij Standard hebben ze de schade opgemeten na de doortocht van de woedende Anderlecht-fans vorige vrijdag. De amokmakers maakten voor minstens 3.000 euro averij. Anderlecht kondigt voor de volgende wedstrijd aan meer in te zetten op de fouillering van supporters.

Neen, goed voor het imago van het Belgische voetbal was de voorbije Standard-Anderlecht niet. De bezoekende fans toonden zich op Sclessin van hun minste kant. Na onophoudelijk gegooi met rookbommen op het veld werd de partij bij een 2-0-stand definitief afgebroken. De Anderlecht-fans hielden op en naast de tribunes lelijk huis.

Zo sneuvelden volgens Standard 2 spoelbakken en een toilet samen ter waarde van 300 euro. Ook 106 zitjes in de tribune moesten vervangen worden. Dat kwam de club uit Luik op 1.923, 40 euro te staan. Door de vele rookbommen werden ook 5 blusapparaten geleegd. Ook dat kost 750 euro. In totaal komt Standard bij een eerste raming van de koste op meer dan 3.000 euro uit. Daar is de schade aan de hekken op Parking D en het veld nog niet bijgerekend.

Bij Anderlecht willen ze dergelijke toestanden in de nabije toekomst vermijden. De club verzekerde in een persbericht dat de fouillering voor de volgende wedstrijd veel strenger zal gebeuren. Bovendien zullen Politiezone Zuid en de Politiezone Luik nauw samenwerken om overtreders te identificeren en streng te straffen.

“Zowel de club, de politie als de gemeente zullen alle nodige maatregelen treffen om onze supporters in goede en veilige omstandigheden te kunnen ontvangen”, klinkt het. “Een klein aantal overtreders horen niet de wedstrijd te verpesten voor alle andere aanwezigen.”

