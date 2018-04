Zlatan, Pelé, Fischer en natuurlijk Cristiano Ronaldo: de 'Rückenzieher' tot kunst verheven Yari Pinnewaert Geert Lambaerts

03 april 2018

23u22 9 Voetbal In ons land zagen we Hassane Bandé al schitterend scoren tegen Zulte Waregem, maar de Burkinees verbleekt echter na de omhaal die Cristiano Ronaldo vandaag uit zijn rechterbeen schudde. Wij diepten enkele illustere figuren op die ook met een zogenaamde 'Rückenzieher' uitpakten.

In de top-10 van retro's in het moderne voetbal prijkt de de omhaal van Zlatan Ibrahimovic met Zweden op 14 november 2012 in de oefeninterland tegen Engeland (4-2) op nummer 1. Met een onwaarschijnlijke precisie maakte hij de 4-2 in de 91ste minuut met een retro vanop zowat 30 meter. Kijk en geniet.

De Braziliaan Pelé, voor velen nog steeds de beste voetballer aller tijden, maakte onder meer van de retro een van zijn handelsmerken in zijn carrière. Hij deed dat tot in zijn nadagen bij New York Cosmos.

In Europa was de West-Duitser Klaus Fischer, de aanvalsleider van eerst Schalke 04 en nadien FC Keulen, de koning van de 'Rückenzieher' in de jaren '70 en '80. Zijn strafste maakte Fischer, tussen 1977 en 1982 goed voor 32 goals in 45 interlands met West-Duitsland, voor de Mannschaft op 16 november 1977 tegen Zwitserland in Stuttgart. Hij legde de 4-1-eindstand vast met een doelpunt dat na een rondvraag door de Duitse zender ARD uitgeroepen werd tot de goal van de eeuw.