Zij gingen Hassane Bandé voor: ook deze zes trokken na minder dan 1.200 minuten naar het buitenland

Na amper 873 speelminuten levert Hassane Bandé KV Mechelen een transfer van 9,5 miljoen euro naar Ajax op. Hij is niet de eerste die de Belgische competitie na minder dan 1.200 minuten inruilt voor een transfer naar het buitenland. Een overzicht.

Jelle Van Damme: verkaste in maart 2002 van Germinal Beerschot naar Ajax, nadat hij amper 184 speelminuten op zijn teller had voor de Antwerpse club. De overgang kaderde in de samenwerking tussen Ajax en Germinal Beerschot en gebeurde transfervrij. Na passages bij Southampton en Werder Bremen keerde Van Damme in 2006 terug naar België. Hij verbond zijn lot voor vier seizoenen aan Anderlecht. Nadien kwam hij in ons land ook vijf jaar uit voor Standard. De dag van vandaag is hij aan de slag bij Antwerp.

WFA Jelle Van Damme met de kampioenenschaal bij Ajax.

Chris De Witte: de 19-jarige dribbelaar verliet Anderlecht in 1997 voor FC Twente, toen nog een grote en kapitaalkrachtige club in Nederland. De Witte had amper 238 minuten gespeeld voor Anderlecht. Op zijn 27ste zakte hij af naar Schoten en Sint-Niklaas. Hij sloot zijn carrière op zijn 29ste af bij de Antwerpse tweedeprovincialer Gooreind.

Laurent Delorge: werd in 1999 op zijn 19de, na amper 12 matchen, 5 goals en 918 speelminuten door AA Gent verkocht aan Coventry, dat toen in de Premier League uitkwam. Coventry betaalde een transfersom van 1,75 miljoen euro. In ons land was hij nadien nog actief bij Lierse en Anderlecht.

STEPHAN PELEMAN Laurent Delorge.

Jonathan Blondel: werd in 2002 voor 1 miljoen euro door Tottenham weggeplukt bij Moeskroen. Blondel had toen 18 matchen gespeeld voor de grensploeg, goed voor 1114 speelminuten. Bij de Spurs kon Blondel nauwelijks potten breken. In 2004 keerde hij terug naar België, om bij Club Brugge uit te groeien tot één van de sterkhouders. Door aanhoudend blessureleed zette hij in 2015 op amper 30-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière.

Vadis Odjidja: was het in 2008 zat dat hij bij Anderlecht amper 3 wedstrijden had mogen spelen in het eerste elftal. Met 113 speelminuten voor paars-wit vertrok hij naar Hamburger SV, dat 500.000 euro betaalde aan Anderlecht. Begin 2009 ging hij aan de slag bij Club Brugge, waar hij ruim vijf jaar zou blijven. Nadien kende zijn buitenlands avontuur een vervolg met passages bij Norwich, Rotherham, Legia Warschau en Olympiakos.

EPA Vadis Odjidja in HSV-uitrusting.

Cheikh Tioté: verliet Anderlecht in de zomer van 2008, nadat hij amper 158 speelminuten had gekregen in het eerste elftal, een Champions Leagueduel bij Betis Sevilla incluis. FC Twente telde 2,5 miljoen euro voor hem neer. In 2010 verhuisde hij naar Newcastle, waar hij zeven seizoenen zou blijven. Op 9 februari van dit jaar tekende hij een contract bij Beijing Enterprises Group. Tioté speelde uiteindelijk slechts elf wedstrijden voor de Chinese tweedeklasser. De Ivoriaan overleed in juni aan een hartstilstand op training.