Zien! Usain Bolt scoort bij zijn debuut als basisspeler meteen twee keer

12 oktober 2018

12u37 8 Voetbal Er is leven na de sprint. Voormalig atletieksensatie Usain Bolt - 32 intussen - probeert het aan de andere kant van de wereld volop als profvoetballer. De Jamaicaan is aan de slag bij Central Coast Mariners in Australië en scoorde vandaag zowaar bij zijn eerste basisplaats. "Ik hou hier een heel goed gevoel aan over", reageerde Bolt.

De eerste speeldag in de A-League is nog enkele weken weg, maar in de voorbereiding op het nieuwe Australische voetbalseizoen heeft niemand minder dan Usain Bolt zich getoond. De Jamaicaan scoorde als basisspits een eerste keer voor zijn club, de Central Coast Mariners. Bolt nam het leer tegen South West United knap op snelheid aan en verschalkte daarna de keeper met een harde trap in de korte hoek. Knap van de wereldrecordhouder op de 100 meter sprint.

Enkele minuten later scoorde Bolt overigens nog een tweede keer, al hadden we die intikker zelf ook wel kunnen scoren. Zijn tweede treffer kon de aalvlugge aanvaller scoren na een klunzig misverstand tussen verdediger en keeper. De voormalige sprinter vierde zijn goals op zijn gekende wijze. Bolts tweeklapper zorgde wel nog voor een andere opmerkelijke statistiek. In 75 minuten voetbal was hij goed voor evenveel goals als geslaagde passes. Van torinstinct gesproken.

"Ik ben blij dat ik de wereld kan tonen dat ik vooruitgang boek", verklaarde Bolt nadien. "Bij mijn eerste basisplaats twee goals scoren, nice. Ik ben heel blij een Mariner te zijn. Ik doe hard mijn best om een stek in het team te krijgen."

E eis aí o primeiro gol de Usain Bolt como jogador profissional de futebol! pic.twitter.com/E2xaehDJkq Capotão(@ buzzfeedcapotao) link

Usain Bolt scored as many goals in his 75 minutes on the pitch vs Macarthur South West United as he completed passes:



• 2 passes completed

• 2 goals scored



The ultimate poacher. 🙃 pic.twitter.com/R7iLFUpfF8 Squawka Football(@ Squawka) link