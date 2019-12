Zidane reageert op enkelbreuk Hazard: “Zeer slecht nieuws, Eden had net een uitstekende vorm te pakken” DMM

06 december 2019

15u56 0 Real Madrid Zinédine Zidane stak zijn teleurstelling niet weg toen hem op een persconferentie bij Real Madrid gevraagd werd naar het blessurenieuws rond Eden Hazard. “Hij had net een uitstekende vorm te pakken.”

Bij verdere testen was er aan het licht gekomen dat de Rode Duivel toch een kleine breuk in de rechterenkel heeft opgelopen na de trap van collega-Rode Duivel Thomas Meunier. Daardoor zal Hazard in 2019 naar alle waarschijnlijkheid niet meer in actie komen en dus mag hij ook een streep maken doorheen de Clasico, op 18 december in Nou Camp tegen FC Barcelona.

Aanvankelijk leek de blessure mee te vallen en werd in de Spaanse media gesproken over een inactiviteit van tien dagen. Hazard zou op die manier ook nog speelklaar raken voor het Champions League-duel bij Club Brugge op 11 december. Dat bleek veel te optimistisch. Hazard kon de voorbije dagen nog steeds niet steunen op zijn pijnlijke enkel en werd woensdagavond op restaurant met ploegmaats gespot met krukken.

“Eden had net de goede vorm te pakken, een uitstekende vorm zelfs. Hij begon zijn kwaliteiten, die we allemaal kennen, ook hier bij Real te tonen”, aldus Zidane. “In zijn laatste wedstrijden was hij al een belangrijke speler voor ons en dat zal hij ook in de toekomst zijn.”

“Ik hou er niet van als mijn spelers geblesseerd uitvallen, en al zeker Eden niet. Het is een tegenvaller, die hopelijk niet al te lang hoeft te duren”, vertelde Zidane. De Madrilenen laten niet weten hoelang Hazard onbeschikbaar zal zijn, Spaanse media gaan uit van een afwezigheid van vier tot zes weken.

Het is voor Hazard reeds zijn tweede blessure bij Real Madrid, sinds zijn recordtransfer vorige zomer. Eerder stond hij in augustus en september al vijf weken aan de zijlijn met een scheur in de quadriceps. Hij miste op die manier de Spaanse competitiestart en had nadien wat tijd en wedstrijdritme nodig om zijn beste vorm terug te vinden.