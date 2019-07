Zidane over golfende Bale terwijl Real verloor van Tottenham: “Hij heeft ook zijn privéleven” DMM

31 juli 2019

22u46

Bron: AS/AP/Dugout 0 Voetbal Als het niet foetert, dan laat je elkaar beter met rust. Het is momenteel de relatiestatus van Gareth Bale en Real Madrid. De Welshman staat al weken op scheiden met z’n club. Gisteren was Bale bij een nieuwe verliespartij van Real doodleuk aan het golfen.

3-1 tegen Bayern, 2-2 tegen Arsenal, 3-7 tegen Atlético en 1-0 tegen Tottenham. De voorbereiding van Real Madrid op het nieuwe seizoen verloopt desastreus. Geen enkele partij gewonnen, Hazard die met overgewicht uit vakantie is teruggekomen en de mayonaise die bij de tweede ambtstermijn van Zinédine Zidane niet meteen lijkt te pakken. Real heeft al betere tijden gekend. Bovendien is er de aanhoudende soap rond Gareth Bale.

De Welshman die in 2013 voor dik 100 miljoen euro overkwam van Tottenham is persona non grata voor Zidane. Van bij zijn aanstelling liet de Fransman al horen dat hij niet op Bale rekende. De snelle aanvaller mocht uitkijken naar een andere club. “We zoeken zo snel mogelijk een oplossing voor hem”, klonk het een maand geleden nog vanuit Madrid.

Ondertussen is er niets aan de situatie veranderd. Of toch niet ten goede. Bale wou op tournee door de Verenigde Staten niet spelen voor Real tegen Bayern. Eén wedstrijd later scoorde hij dan weer wel bij z’n invalbeurt in de oefenpot tegen Arsenal. Hij zorgde zo mee voor de enige niet verloren wedstrijd van Real in voorbereiding. Karma is een bitch. We horen het Bale zo denken.

“Bale speelt goed, maar ik maak de beslissingen”, liet Zidane daarna noteren. Tussen de lijnen door liet hij nogmaals verstaan dat een vertrek van de Welshman liever vroeg dan laat moest gebeuren. Ei zo na kwam het zover. Bale stapte vorige week op het vliegtuig naar China voor een transfer naar Jiangsu Suning. Hij kon er een monstersalaris van meer dan 1 miljoen euro per week opstrijken, maar de deal sprong af.

Tot nader order blijft Bale dus een voetballer van Real Madrid, maar in z’n hoofd is de Welshman dat allang niet meer. Gisteren keek de ‘Koninklijke’ Tottenham in de ogen in de Audi Cup in Duitsland. Real verloor na een blunder van formaat in de verdediging met het kleinste verschil. Van Bale geen spoor. Volgens Zidane was de vleugelaanvaller ziek in Madrid achtergebleven (zie video bovenaan dit stuk).

Gareth Bale was caught playing golf while Real Madrid lost to Tottenham. @elconfidencial pic.twitter.com/e5Gvv5HqkR Rafał(@ madridreigns) link

Leugentje om bestwil, want Bale werd tijdens de wedstrijd tegen Tottenham gespot op het golfterrein van Ciudad Grupo Santander in Boadilla del Monte. Bedenkelijke timing om een balletje te slaan, maar Bale liet het niet aan zijn hart komen. Benieuwd of hij na deze nieuwe episode ooit nog in het shirt van Real zal te zien zijn.

Real speelde vanavond om 18u tegen Fenerbahce en won voor het eerst dit seizoen. Na veel goals werd het 5-3 tegen de Turken. Na de match kwam Zidane op de persconferentie nog eens terug op het verhaal rond Bale. Ik heb de foto’s nog niet gezien. Hij zei dat hij in Madrid bleef om te trainen, dus dat zal hij wel gedaan hebben. Wij zijn hier voor de ploeg. Ik kan hem niet verbieden om golf te spelen. Hij heeft ook zijn privéleven”, aldus Zidane.