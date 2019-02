Zeven opmerkelijke wintertransfers met een Belgisch randje: “Ik dacht niet dat het échte Juventus in mij geïnteresseerd was” DMM/TLB/LPB

01 februari 2019

14u04 0 Voetbal Einde van de transferperiode. Op Gonzalo Higuaín en Alvaro Morata na bleven alle wereldsterren min of meer waar ze waren. Ook bij de mindere goden weinig spraakmakende transfers, al willen we u deze markante overgangen zeker niet onthouden.

Stefano Okaka: ploegmaat van Nuytinck en Teodorczyk

Ex-Anderlechtspits Stefano Okaka voetbalt weer in eigen land. Udinese nam de bonkige spits begin januari op huurbasis over van Watford en Okaka toonde ook meteen zijn waarde. In de competitiematch tegen Parma was de aanvaller al trefzeker. Bij Udinese vond Okaka overigens enkele oude bekenden terug uit de Jupiler Pro League. Ook William Troost-Ekong (ex-AA Gent), Bram Nuytinck (ex-Anderlecht) en Lukasz Teodorczyk (ex-Anderlecht) verdienen hun brood bij Udinese.

Nicolae Stanciu: Een Roemeen in de Saudische woestijn

De duurste inkomende transfer ooit in België - Anderlecht legde tien miljoen euro op tafel -, dat etiket plakte begin september 2016 op het hoofd van Nicolae Stanciu. In zijn eerste match, thuis tegen Charleroi, maakte de Roemeense balvirtuoos de hoge verwachtingen meteen waar. De halleluja-gezangen na afloop over zijn weergaloze prestatie, ze waren oorverdovend. Sindsdien ging het met Stanciu alleen maar bergaf. Imponeren op het veld kon hij zelden of nooit. Anderhalf jaar later verliet hij het Astridpark via een achterpoortje richting Sparta Praag. In Tsjechië speelde Stanciu zich voldoende in de kijker om een lucratieve transfer naar het Saudische Al-Ahli te realiseren. Op amper 25-jarige leeftijd gaat hij er zich begraven in de woestijn.

De droom van Benjamin Mokulu: van Carpi naar Juventus

De meeste dromen zijn bedrog, maar die van Benjamin Mokulu (29) is intussen wel werkelijkheid geworden. Want hoe verklaar je anders dat een ex-speler van Westerlo, Brussels, Union, KV Oostende, Lokeren en KV Mechelen bij Juventus gaat voetballen. De recordkampioen uit Italië leent Mokulu van tweedeklasser Carpi. Niet om in de hoofdmacht naast Cristiano Ronaldo te gaan voetballen, maar wel om één van de ervaren mannen te worden bij het beloftenteam dat in derde klasse uitkomt. Dat het menens is blijkt uit de aankoopoptie. De Congolese Brusselaar kon het amper geloven. “In het begin nam ik het niet serieus, want ik dacht dat het niet het echte Juventus was”, vertelde Mokulu bij La Dernière Heure. “Maar ik deed wat opzoekingswerk en het is het echte Juventus: zelfde shirt, zelfde faciliteiten. Ik was meteen geïnteresseerd.”

Mbaye Diagne: ex-spits van Westerlo plots 5,5 miljoen euro waard

In 2014 maakte Mbaye Diagne nog als huurling van Juventus furore bij Lierse. De Senegalees scoorde in de strijd tegen de degradatie 7 keer in 11 wedstrijden en deed het jaar nadien ook drie keer de netten trillen bij Westerlo. Niet voldoende voor Juve. De Italianen verpatsten Diagne aan Ujpest, maar doorheen de jaren raakte hij steeds meer aan het scoren. In die mate dat Diagne intussen met 20 goals in 17 matchen de topschutterstand in Turkije aanvoert. Tot voor kort was dat voor de 27-jaige spits in het shirt van Kasimpasa. Intussen heeft hij voor 5,5 miljoen euro de overstap naar topclub Galatasaray gemaakt. Daar moet hij in de aanval naast die andere oude bekende voor doelpunten zorgen: Henry Onyekuru.

Leandro Pereira: Brugse miscast definitief naar Japan

Wie kende hem nog? Club Brugge geraakte tijdens de wintermercato eindelijk verlost van Leandro Pereira. Blauw-zwart tikte de Braziliaanse spits op de kop op de slotdag van de zomermercato in 2015. Leandro bleek een miscast van jewelste. In 17 competitieduels scoorde de bonkige aanvaller geen enkele keer. Waarna de ene uitleenbeurt na de andere volgde, telkens naar een club uit zijn vaderland: Palmeiras, Recife en Chapecoense. Half januari kon Club het ‘hoofdstuk-Leandro’ dan toch afsluiten. De Japanse eersteklasser Matsumoto Yamaga nam de Braziliaan op definitieve basis over.

Nicolas Castillo: Ex-Club alweer weg bij Benfica

Bij Club Brugge kon Nicolás Castillo zich nooit echt doorzetten, maar afgelopen zomder telde de Portugese topclub Benfica toch bijna acht miljoen neer om de Chileense spits over te nemen van de Mexicaanse club UNAM Pumas. Daar scoorde Castillo (25) aan de lopende band. In het Estádio da Luz liep het echter ook niet vlot, vooral door een vervelende kuitblessure. Toen gisteren de Mexicaanse topclub América net voor het sluiten van de transfermarkt kwam aankloppen én Benfica nog bijna 9 miljoen kon vangen, aarzelden de Portugezen niet om Castillo van de hand te doen.

Lazar Markovic: loopbaan weer op de rails krijgen bij Fulham

Op de slotdag van de zomermercato leek Lazar Markovic nog het witte konijn uit de Anderlecht-hoed te worden, maar paars-wit besliste uiteindelijk toch om de Servische winger niet voor een tweede keer te huren. Markovic - nog altijd maar 24 - kwam bij Liverpool niet in de plannen van Jürgen Klopp voor en verloor eigenlijk een half jaar van zijn carrière. Die loopbaan mag hij weer op de rails proberen te krijgen bij Fulham, dat hem gisteren transfervrij overnam van de ‘Reds’.