Zeven nieuwe coronagevallen in regio Xanthi: wedstrijd Grieks voetbalkampioenschap uitgesteld

06 juni 2020

08u19

Bron: Belga 0

Het competitieduel uit de hoogste Griekse voetbalklasse tussen Xanthi en Atromitos van zondag is uitgesteld. De Griekse liga besliste dat de match niet kan doorgaan omdat in de regio Xanthi zeven besmettingen met het nieuwe coronavirus zijn vastgesteld.

“De match is uitgesteld uit voorzorg. De gezondheid van de spelers moet onze eerste bezorgdheid zijn. Een bijkomend uitstel is nodig om de resultaten van de testen te kennen die zijn uitgevoerd in de regio Xanthi”, aldus de liga.

Het duel werd al een eerste keer verplaatst van zaterdag naar zondag. Een nieuwe datum is er nog niet. De Griekse competitie hervat dit weekend na bijna drie maanden onderbreking vanwege de coronapandemie. Olympiacos voert de stand aan. De matchen worden zonder publiek gespeeld.

