Zestig jaar geleden scoorde Pelé zes keer in het Olympisch Stadion van Beerschot, al kreeg Rik Coppens ook felicitaties DMM

31 mei 2020

14u40

Bron: Beerschot 0 Voetbal Drie WK’s gewonnen en door vele gezien als de beste speler aller tijden. Toch is Pelé ooit ook in België gepasseerd. Exact zestig jaar geleden verscheen hij in het Olympisch Stadion van Beerschot.

Bij gebrek aan voetbal op het veld, blikken ze bij Beerschot terug op het verleden. De Antwerpse club diept geregeld een wedstrijd uit het archief op, al is de retro van vandaag veruit de meest illustere. Op 31 mei 1960 voetbalde Beerschot immers tegen het Braziliaanse Santos, de ploeg van niemand minder dan Pelé.

Voor de ogen van 30.000 toeschouwers toonde de toen 19-jarige Braziliaan zijn kunstjes op de grasmat. Santos klopte Beerschot met zware 1-10 cijfers in een oefenpartij. Pelé scoorde zes goals: drie voor én drie na de rust. Op het uur zorgde Rik Coppens voor de eerredder. De goal van de eerste winnaar van de Gouden Schoen was volgens velen de mooiste van de avond.

“Op het uur, toen Santos al met 0-5 leidde, pikte Coppens een hoekschop van Johnny Van Hostayen uit de lucht, trapte de bal eventjes omhoog om hem in éénzelfde beweging met een ouderwetse ‘trekbal’ over zijn schouder in de winkelhaak te knallen”, klinkt het op de website van de club.

“Het duo Pele-Coutinho gaf een ware demonstratie, waarin voor Beerschot – dat de Nederlandse topper Faas Wilkes als gastspeler had - enkel maar een figurantenrol was weggelegd.” De mooiste goal van de avond bleef evenwel die van Coppens. “Zelfs Pele stapte op hem af om Rik met zijn wonderdoelpunt te feliciteren.”

De matchfiche

DINSDAG 31 MEI 1960 – OLYMPISCH STADION

BEERSCHOT – SANTOS 1 – 10

TOESCHOUWERS: 30.000

SCHEIDSRECHTER: Versyp

DOELPUNTEN: 5’ Pele 0-1, 6’ Coutinho 0-2, 20’ Pele 0-3, 27’ Pele 0-4, 49’ Tite 0-5, 60’ Coppens 1-5, 70’ Pele 1-6, 70’ Urbatio 1-7, 87’ Urbatio 1-8, 88’ Pele 1-9, 89’ Pele 1-10

BEERSCHOT: Gernaey, Wouters (46’ Maertens), Geeraerts (46’ Storme), Vanhemelryck (46’ Bauweraarts), Raskin, Huysmans, Van Hostayen, De Borger, Wilkes, Coppens, Drieskens

SANTOS: Laerto, Mivo, Ze Carlos (46’ Falja), Calvette, Fornuga, Zito (46’ Urbatio), Somavi, Mengalvio, Coutinho, Pele, Pepe (46’ Tite)

31 MEI 1960: PELE VS COPPENS👀



Exact 60 jaar geleden. Edson Arantes do Nascimento tegen Rik Coppens. In het Olympisch Stadion.



Alweer een verhaal uit onze rijke geschiedenis, neergepend door Danny Geerts.👉https://t.co/DOdjHCoDGl#history #unitedby13 pic.twitter.com/HCzK8TaxbB K. Beerschot V.A.(@ kbeerschotva) link