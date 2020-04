Zaakwaarnemer en jurist Stijn Francis: “Als je loon verlaagt, zou speler contract moeten kunnen verbreken” NVK

10 april 2020

06u26 0 Voetbal Kunnen clubs hun spelers zomaar als technisch werkloos beschouwen? Ja, zegt Stijn Francis, jurist en makelaar van onder meer Standard-speler Zinho Vanheusden. Maar niet zonder daar zelf een prijs voor te betalen.

"Laat me beginnen met te zeggen dat ik de redenering wel begrijp van clubs die hun spelers vragen om in te leveren. In deze coronacrisis heeft iedereen het financieel moeilijk. De 'gewone' werknemers worden op technische werkloosheid gezet. In die zin is het niet onlogisch dat ze dat ook vragen van de spelers."

"Maar toch zit er een fout in die argumentatie. Voetballers hebben andere rechten dan gewone werknemers. Die hebben veel meer flexibiliteit om van werkgever te veranderen. Een voetballer niet. De reden waarom zij vaak goed betaald worden, heeft te maken met hun marktwaarde. Die is extreem belangrijk voor clubs. Dus willen ze de marktwaarde beschermen. Door een speler te verbinden aan de duurtijd van zijn contract. Anders moet er een transfersom worden betaald."

"Maar als de clubs dan zelf beginnen te morrelen aan de salarissen, ondermijnen ze dat hele systeem. Waarom zou een speler dan nog gebonden zijn aan zijn contract? Als je het loon van een voetballer vermindert, zou de speler de overeenkomst moeten kunnen verbreken.”

Clubs willen alles ineens

"Neem nu Cercle Brugge, waar een aantal spelers technisch werkloos zijn verklaard. Dat kan voor een periode van twee weken zijn. Of een maand. Of twee maanden. Niemand die het nu al kan zeggen. Maar ondertussen zijn ze in de Bundesliga weer aan het trainen - bij clubs die de volledige lonen blijven betalen. Waarom zou een speler die technisch werkloos is niet het recht hebben om naar een werkgever te gaan die wel een normaal salaris biedt?"

"De clubs willen alles in één keer. Én een transfersom, én minder loon moeten betalen, én alle bedrijfswinst voor zich houden zonder naar de spelers te kijken. Maar dat kan niet. Dan heb je een vierkante cirkel, en dat bestaat niet."