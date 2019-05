Youri Tielemans: “Normaal gezien ga ik deze zomer terug naar Monaco” Arnd Leroy

11 mei 2019

17u00

Bron: VTM Nieuws 0 Voetbal Youri Tielemans is momenteel in bloedvorm. Hij speelde nog maar 12 wedstrijden voor Leicester en was bij 8 doelpunten rechtstreeks betrokken. Gilles De Bilde ging voor VTM Nieuws eens polsen hoe Tielemans zich voelt bij de Foxes.

Tielemans maakt indruk bij Leicester City dat hem huurt van Monaco. De Engelsen willen hem dan ook graag houden, maar daar kan Tielemans niets over vertellen. “Normaal keer ik deze zomer terug naar Monaco tenzij er nog iets zou bewegen, maar dat is momenteel niet het geval”. De Belg voelt zich thuis in Leicester dat volgens hem dichter aanleunt bij het leven hier in Brussel dan dat in Monaco.

Het jeugdproduct van Anderlecht geniet op dit moment van zijn prestaties op het veld. Tielemans scoorde al drie keer voor de Engelse kampioen van 2015/2016. Daarnaast was hij ook goed voor vijf assists en dat in slechts twaalf wedstrijden. Ook naast het veld verloopt alles zoals hij het wil.