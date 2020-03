You’ll Never Walk Alone: Belgische clubs verenigen met magisch lied, Celtic en Dortmund doen er nog schepje bovenop GVS

20 maart 2020

10u06 0

Klokslag 8u45 draaiden meer dan 180 Europese radiozenders in 30 verschillende landen het wereldberoemde “You’ll Never Walk Alone” om mensen in deze barre coronatijden bij elkaar te brengen. En ook de voetbalclubs deden hun duit in het zakje. Sommige Belgische teams plaatsten op hun sociale mediakanalen beelden van fans die in het verleden de kelen schor zongen op het magische lied. De Pro League zorgde voor een gepaste compilatie.

Uiteraard kon ook Liverpool niet ontbreken, waar het nummer een volkslied is dat de tienduizenden supporters vóór elke thuismatch van The Reds luidkeels meebrullen. De woorden ‘You’ll Never Walk Alone’ staan zelfs in het clublogo.

Maar voor absoluut kippenvel zorgden Celtic en Borussia Dortmund. Beide clubs speelden het lied af in hun lege arena’s - respectievelijk Celtic Park en het Signal Iduna Park. De Schotse traditieclub zond de taferelen live uit op Facebook. Een initiatief dat op gejuich werd onthaald.

🙌 #YNWA



Wir vermissen es. Und vor allem: EUCH! pic.twitter.com/N9jVRHkpYy Borussia Dortmund(@ BVB) link

We stand together ❤️



You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/s7bDZGin7A Liverpool FC(@ LFC) link

YOU'LL NEVER WALK ALONE ❤#YNWA pic.twitter.com/sutWQ1SWgQ KV Kortrijk(@ kvkofficieel) link

Geluid aan en samen met alle radiostations meezingen voor iedereen die te maken krijgt met dit virus. Tope komen we hier sterker uit.#neverwalkalone pic.twitter.com/ogOyRC9qjo SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

🗣️|



'You'll Never Walk Alone'#NeverWalkAlone pic.twitter.com/xHENC2O0Bk Pro League ⚽️🇧🇪(@ ProLeagueBE) link