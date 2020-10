Yaremchuk en co stunten tegen Spanje, Duitsland kan niet profiteren LUVM

14 oktober 2020

07u32 0

In groep 4 heeft Duitsland een unieke kans laten liggen om over Spanje naar de leiding te wippen. Spanje ging in Oekraïne immers over de knie na een treffer van Tsygankov bij het ingaan van het laatste kwartier. Yaremchuk (AA Gent), Sobol (Club Brugge) en Makarenko (Kortrijk) speelden de volledige wedstrijd.

Zij komen door deze zege tot op één punt van Spanje en naast Duitsland, dat met veel moeite een 3-3 gelijkspel uit de brand sleepte tegen Zwitserland. De Mannschaft stond 0-2 en 2-3 in het krijt. Mario Gavranovic, de spits van Dinamo Zagreb, scoorde tweemaal voor Zwitserland.

