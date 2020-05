Yannick Carrasco is klaar voor herstart La Liga: “Het zal vreemd zijn zonder publiek, maar ik ben voorstander om volgende maand opnieuw te voetballen" CPG

18 mei 2020

19u23

Bron: RTBF 0 Voetbal Rode Duivel Yannick Carrasco bereidt zich met zijn ploeg Atlético Madrid voor op een mogelijke herstart van La Liga volgende maand. In een interview met RTBF laat de Belg alvast weten uit te kijken om opnieuw wedstrijden te spelen “maar zonder fans zal het een bevreemdend gevoel geven.”

China: niet enkel het land waar het coronavirus uitbrak, maar ook de bestemming waar Yannick Carrasco twee seizoenen voetbalde in het shirt van Dalian Yifang. Een beslissing waar tot op heden veel uiteenlopende meningen over bestaan, maar de Rode Duivel nooit spijt van heeft gehad. “Het was een mooie levenservaring”, vertelt hij in een interview met RTBF. “Het was in het begin wennen, zeker de taal en de cultuur. Het niveau is er uiteraard ook niet te vergelijken met dat in Europa, laat staan met dat van Atlético Madrid. Wel moet gezegd worden dat de stadions er altijd vol zitten met fanatieke fans. Supporters praten er ook met respect over de spelers.”

Hoe dan ook is de flankaanvaller tevreden om terug in Madrid te zijn. “Ik voel me hier goed. Atlético is een mooie club, Madrid is een mooi stad. Het was een aangename periode in China, maar het is fijn om hier terug te zijn.” Voetballen werd er de afgelopen weken in Spanje wegens de gekende corona-uitbraak niet gedaan, maar daar zou weldra verandering in kunnen komen.

La Liga-voorzitter Javier Tebas zou graag de voetbalcompetitie in Spanje op 12 juni hervatten. Carrasco ziet zo’n herstart alvast zitten. “Ik ben voorstander om volgende maand opnieuw te beginnen. Het zal heel vreemd zijn om in een leeg stadion te spelen en vooral voor de fans is het geen leuk gegeven om de wedstrijd op televisie te moeten volgen, maar het belangrijkste is om terug te kunnen voetballen. Opnieuw tegen een bal trappen en wedstrijden spelen.”

AS Monaco in het hart

Behalve zijn doelpunt in de Champions League-finale tegen stadsrivaal Real in 2016, is zijn mooiste herinnering het kampioenenjaar met AS Monaco in 2013 in de Franse Ligue 2. “Coach Claudio Ranieri liet me debuteren tegen Tours. Ik kwam pas terug uit blessure en had nog niet veel ritme in de benen, maar toch stelde hij me op. In diezelfde wedstrijd scoorde ik mijn eerste doelpunt voor de ploeg. Een memorabel moment. Datzelfde seizoen kampioen spelen, was de kers op de taart. AS Monaco heeft me als speler gemaakt. Die ploeg zit voor altijd in mijn hart”, aldus Carrasco.

Lees ook: La Liga hervat in juni en wil dit seizoen nog volledig afwerken, maar: “Is het ethisch wel verantwoord om gezonde voetballers te gaan testen?”

Eden Hazard fit voor herstart La Liga? “Ik wil klaar zijn voor de eerstvolgende wedstrijd”