Wordt Champions League afgewerkt met fans? Worden regels Financial Fair Play versoepeld? En wat met Europese kalender? UEFA-baas Ceferin spreekt YP

04 juli 2020

11u42

Bron: ESPN 0 Voetbal Als UEFA-baas Aleksander Ceferin spreekt, dan wordt er geluisterd. In een onderhoud met ESPN ging de Sloveen geen thema uit de weg, hij loofde ook de tv-partners van het EK voetbal en hij onthulde dat er maar twee -niet nader genoemde- teams waren die ijverden om een zogenaamde Superleague uit de grond te stampen.

“Ik leerde dat de wereld, en niet alleen de voetbalwereld, zeer fragiel is”, stak Ceferin van wal bij ESPN. “De pandemie heeft voor veel onzekerheid gezorgd bij iedereen van ons. We weten niet hoe lang het nog gaat aanslepen. Maar langs de andere kant kon ik zo veel tijd spenderen met mijn familie, veel werken én had ik de tijd om na te denken over de wereld. Moeten we onze levens echt leiden in fast-forward? Moeten we echt elke dag gaan shoppen? Moeten we echt honderden miljoenen dieren slachten om te kunnen eten?”, zo vraagt de sterke man van de UEFA zich af. En hij stelt ook dat het normale leven pas zal terugkeren eens er een vaccin is. “The show must go on, maar het virus kan ons niet voor eeuwig gijzelen.”

Op 9 juli zullen we beslissen of we (een beperkt aantal) toeschouwers toelaten. (...) Dan zal er een medisch protocol zijn dat ons zal toelaten om knopen door te hakken Aleksander Ceferin

Over de terugkeer van de Champions League en de Europa League

Vanaf 10 augustus worden de eindfases van de Champions League en de Europa League betwist. “We moeten flexibel zijn”, zei Ceferin daarover. “Zowel in ons werk als in ons leven. We bekijken de situatie letterlijk elke dag. Dat zullen we blijven doen tot 9 juli en dan zullen we beslissen of we (een beperkt aantal) toeschouwers toelaten. 9 juli is de deadline. De loting voor de laatste fase volgt de dag nadien. Maar op 9 juli zal er een medisch protocol zijn dat ons zal toelaten om knopen door te hakken. Maar als we nu zouden moeten beslissen, zouden er geen fans worden toegelaten.”

Over de financiële schade die de pandemie heeft veroorzaakt

De UEFA ging ervan uit dat het EK meer dan 2 miljard euro zou hebben opgebracht, maar het toernooi werd zoals geweten met een jaar uitgesteld. Ook dat kost geld, maar Ceferin toont zich optimistisch en looft de tv-partners. “We bekijken momenteel hoe zwaar de schade is. We weten nog altijd niet of het toernooi zal kunnen worden afgewerkt met fans, maar wat we wel weten is dat het massaal zal gevolgd worden op tv. Elke voetballiefhebber zal kijken. Onze tv-partners zijn trouwens heel erg fair met ons geweest, ze weten dat dit een geval van overmacht is. De UEFA treft geen schuld, dit is iets wat niemand had kunnen voorzien. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, we moeten elkaar helpen. Als we dat doen, kunnen we sterker uit deze crisis komen.”

Over Black Lives Matter en diversiteit

Twee weken terug zei Ceferin al dat de UEFA stappen had ondernomen om racisme te tackelen, maar ook daar ging hij in het onderhoud met ESPN nog wat verder op in. “We moeten, en zullen ook meer doen. Racisme, maar ook homofobie en seksisme, zijn verbonden aan de samenleving en voetbal is daar een reflectie van. We staan in de spotlights. We hebben veel fans en het gebeurt veel te vaak dat mensen het voetbal gebruiken om hun idiote ideologie te laten blijken. De UEFA doet al veel, maar zoals ik al zei: slogans en straffen zijn niet genoeg.”

“We moeten erover praten met regeringen en beleidsmakers. Er zijn genoeg politici de revue gepasseerd die de UEFA met de vinger wijzen terwijl racisme in hun eigen land nog een veel groter probleem is. We moeten ons nog meer verenigen in deze strijd. Wij bij de UEFA hebben geen politie, aanklagers of rechters. We moeten samenwerken met regeringen. Ik zie bij veel jongeren de bereidheid om dit aan te pakken, maar ik zie ook nog veel racistische, homofobe en seksistische gedachten. Ik maak me daar zorgen over. Rechts extremisme groeit nog elke dag. Hoe meer mensen gefrustreerd raken en ongelukkig worden, hoe meer ze gaan geloven in dergelijke ideologie. Als we ons nu niet verenigen, wordt het heel moeilijk om dit nog een halt toe te roepen.”

Over Financial Fair Play

“Financial Fair Play is heel succesvol geweest in het bereiken van z’n doelen”, zegt Ceferin. “Europese clubs verloren ervoor in totaal bijna 2 miljard euro per jaar, maar nu maken ze winst. Dus de situatie is gekeerd. Maar nu moeten we proberen een betere balans te creëren. We proberen manieren te vinden om de clubs meer te laten investeren, zonder dat de minder bedeelde clubs in de kou blijven staan. We praten momenteel over concrete maatregelen, maar het is te vroeg om daar nu al mee naar buiten te komen. We moeten deze manier van vooruitgaan anders aanpakken, maar dat wil niet zeggen dat wat we aan het doen waren slecht was.”

Over de nieuwe Europese Superleague

De 30 grootste clubs in Europa verdienen samen ongeveer evenveel als de rest van het continent samen. Voor de coronacrisis uitbrak was er sprake van een zogenaamde Superleague en er al ook een hervorming van het Europees voetbal op tafel. Met meer wedstrijden en een promotie/degradatie-systeem in de twee grootste Europese competities. “Maar we merken dat mensen van het voetbal houden zoals het is”, zegt Ceferin. “Ze houden ervan om kleine teams tegen de grotere te zien spelen. We hebben onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat de mensen twee grote teams geen drie keer per maand tegen elkaar willen zien spelen.”

“Het Champions League-merk is enorm”, gaat hij verder. “Een nieuw merk creëren uit een competitie die bestaat uit alleen eliteploegen, zou ons jaren kosten. Voetbal moet een deel zijn van de samenleving. We moeten opvoeden. We moeten ons ontwikkelen. Dat gaat niet als we het enkel doen voor het geld. En nog belangrijk: er waren slechts twee ploegen die zo’n gesloten Superleague er echt door wilden krijgen. Nu ontkennen ze dat ze dat wilden, maar wij weten beter. Maar het waren dus maar twee clubs. De overgrote meerderheid van de clubs weet dat het voetbal zich enkel kan ontwikkelen als iedereen toegelaten is. Geloof me, 99 procent van de clubs gelooft in deze aanpak.”

We moeten de clubcompetities behouden, net als het aantal wedstrijden tussen nationale ploegen. En we moeten kijken hoe we onze spelers minder kunnen belasten. Dus ruimte voor een radicale verandering is er niet Ceferin over de Europese voetbalkalender na 2024

Over vrouwenvoetbal

Het WK van vorig jaar in Frankrijk was een enorm succes qua toeschouwersaantallen, maar er wordt gevreesd dat het momentum met het oog op het EK 2022 voorbij is. “Dat denk ik niet”, aldus Ceferin. “Het zou niet goed zijn voor de vrouwen om hun toernooi volgende zomer net na dat van de mannen af te werken. Dat zou de aandacht van de sponsors en de media alleen maar doen afnemen. Maar vrouwenvoetbal groeit nog elke dag.”

“Onze studies tonen aan dat er mensen zijn die enkel mannen- óf vrouwenvoetbal volgen, maar er zijn er ook die naar beiden kijken. De realiteit is dat het mannenvoetbal een voorsprong van 100 jaar heeft, dus het zal nog even duren vooraleer het vrouwenvoetbal even ver staat. Maar het vrouwenvoetbal groeit elk jaar, en dat is een goed teken.”

Over de internationale wedstrijdkalender

Ceferin denkt overigens niet dat de internationale wedstrijdkalender er na 2024 anders zal gaan uitzien. “We moeten de clubcompetities behouden, net als het aantal wedstrijden tussen nationale ploegen. En we moeten kijken hoe we onze spelers minder kunnen belasten. Dus ruimte voor een radicale verandering is er niet”, besluit Ceferin.

