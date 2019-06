WK vrouwenvoetbal. Nederland zonder te overtuigen door, ook Canada verovert ticket voor knock-outfase Redactie

15 juni 2019

22u58

Bron: Belga 0 WK vrouwenvoetbal De Nederlandse voetbalsters zijn na twee wedstrijden al zeker van een vervolg op het WK. Oranje versloeg Kameroen met 3-1, vooral dankzij twee doelpunten van Vivianne Miedema die daardoor Manon Melis afloste als topschutter aller tijden van de 'Leeuwinnen'. Miedema staat nu op zestig goals in de nationale vrouwenploeg. Ook Canada veroverde zijn ticket voor de knock-outfase, na een 2-0-winst tegen Nieuw-Zeeland.

Ondanks de zege kon Oranje ook tegen het zeer beperkte Kameroen niet overtuigen, net als dinsdag in Le Havre tegen Nieuw-Zeeland toen invalster Jill Roord pas in blessuretijd voor opluchting zorgde (1-0). Het begin van de wedstrijd was hoopvol, met een demarrage van Lieke Martens op de linkerflank, maar daarna ging het niveau al snel omlaag. Weer veel balverlies, weer veel slordigheden in het spel.

Shanice van de Sanden gleed twee keer uit op het moment dat ze een voorzet wilde geven. Na een half uur besloot de rechtsbuiten toch maar van schoenen te wisselen.

Kameroen voetbalde helemaal zonder idee. Typerend was de aftrap van de wedstrijd, waarbij een Afrikaanse de bal direct recht in het gezicht van Miedema knalde. De 'Ontembare Leeuwinnen' gokten vooral op een counter. Halverwege de eerste helft kwam daar wel een grote kans uit, toen rechtsback Desiree van Lunteren uitgleed en Gabrielle Aboudi Onguéné kon uithalen. De nummer 7 van Kameroen, die al snel werd uitgefloten door het publiek omdat ze wel erg vaak op de grond lag en ook zomaar een flesje water gooide richting wisselspeelster Merel van Dongen, schoot de bal echter naast.

Kort voor rust leverde de eerste flitsende aanval van de 'Leeuwinnen' direct een doelpunt op. Na een combinatie tussen Jackie Groenen en Van de Sanden kon Miedema haar eerste WK-treffer inkoppen. Twee minuten later stond het alweer gelijk, omdat keepster Sari van Veenendaal zich verkeek op een lange bal vanuit de middencirkel. De kleine Aboudi Onguéné troefde Van Veenendaal af en tikte de 1-1 binnen.

Direct na rust nam de ploeg van Wiegman toch weer de leiding. Dominique Bloodworth profiteerde van paniek achterin bij Kameroen en kon vrij de 2-1 inschieten. Oranje ontsnapte nog een keer aan de gelijkmaker, waarna Miedema in de slotfase op aangeven van de sterk invallende Lineth Beerensteyn de wedstrijd besliste: 3-1.

Ook Canada door

Ook Canada veroverde later op de avond zijn ticket voor de knock-outfase, na een 2-0-winst tegen Nieuw-Zeeland. Fleming (48.) en Prince (79.) troffen raak. In de stand in poule E tellen Nederland en Canada zes punten, Nieuw-Zeeland en Kameroen (elk 0 ptn) sluiten de rangen. Canada en Nederland bikkelen donderdag om groepswinst, Nieuw-Zeeland en Kameroen spelen om de derde stek.

De eerste twee van de zes groepen en de beste vier derdes plaatsen zich voor de achtste finales. Eerder bemachtigden ook al gastland Frankrijk, Duitsland, Italië en Engeland hun ticket voor de achtste finales.