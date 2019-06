WK VROUWENVOETBAL. Japan neemt de maat van dapper Schotland Redactie

14 juni 2019

17u14

Bron: ANP 0 WK vrouwenvoetbal Japan heeft in de tweede wedstrijd op het WK vrouwenvoetbal de rug gerecht. In Rennes versloeg de finalist van de vorige editie Schotland: 2-1.

De Japanse doelpunten vielen in de eerste helft. Mana Iwabuchi opende de score na 23 minuten. Yuika Sugasawa maakte er in de 37ste minuut vanop de stip 2-0 van. Enkele minuten voor tijd werd het nog even spannend, nadat Lana Clelland met een schot van afstand voor de 2-1 zorgde. Japan opende het WK met een gelijkspel tegen Argentinië. Schotland, debutant, heeft na twee duels nog geen punt.