WK vrouwenvoetbal. Duitse dames vlot voorbij Nigeria naar kwartfinales Redactie

22 juni 2019

20u42

Bron: Belga 0 WK vrouwenvoetbal De Duitse voetbalvrouwen hebben zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap in Frankrijk. In Grenoble was het elftal van bondscoach Martina Voss-Tecklenburg met 3-0 te sterk voor Nigeria. Bij de rust was het 2-0.

Na een klein half uur spelen was de spanning al grotendeels uit de wedstrijd verdwenen. Alexandra Popp opende in de 20ste minuut uit een hoekschop met haar hoofd de score. Kort daarna mocht Duitsland een strafschop nemen nadat de Japanse scheidsrechter Yoshimi Yamashita na het zien van televisiebeelden een overtreding constateerde. Sara Däbritz was vanaf elf meter trefzeker. Het derde doelpunt viel in de 82ste minuut en kwam op naam van aanvalster Lea Schüller.

Duitsland neemt het in de kwartfinales op tegen Zweden of Canada.