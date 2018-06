WK KORT: Panama verliest van Noorwegen - Rose wil familie niet in Rusland vanwege racisme Redactie

06 juni 2018

20u54

Bron: Belga, eigen berichtgeving 17 Voetbal Het WK voetbal nadert met rasse schreden. Op 14 juni trappen Rusland en Saoedi-Arabië de wereldbeker op gang en steeds meer landen zakken af richting Rusland. Vallen belangrijke spelers uit? Komt het tot opstootjes of heerlijke goals tijdens de trainingen? Al het grote en minder grote nieuws over het WK voetbal lees je in onze dagelijkse rubriek WK Kort.

Panama verliest van Noorwegen

Dat Panama het kleine broertje in de WK-groep van de Rode Duivels is, is vanavond nog maar eens bewezen. De troepen van bondscoach Hernan Diario Gomez gingen met 1-0 de boot in op bezoek bij Noorwegen. Joshua King tekende in de vierde minuut voor de enige treffer van de partij. Ter info: Panama produceerde slechts twee schoten op doel, al hadden ze wél het meeste balbezit.

Tunesiërs voegen radioloog en osteopaat toe aan medische staf

Tunesië breidt zijn medische staf voor het WK voetbal in Rusland uit met een radioloog en een osteopaat. Dat meldt het Tunesische persagentschap TAP. Op 23 juni nemen de Tunesiërs het in Moskou op tegen de Rode Duivels.

De Tunesische radioloog zal in Rusland beschikken over een echograaf, om indien nodig blessures snel te kunnen onderzoeken zonder op de verslagen van de dokters van het Russische organisatiecomité te moeten wachten. Die verslagen worden steeds pas een dag na de echografie afgeleverd.

De medische staf van Tunesië zal in Rusland uit negen personen bestaan: een dokter, een radioloog, vijf kinesisten, een osteopaat en een voedingsdeskundige. Ter vergelijking: de medische staf van de Rode Duivels telt in Rusland twaalf personen.

Rose houdt familie weg uit Rusland uit angst voor racisme

Danny Rose, verdediger van Tottenham en ook van Engeland op het WK, heeft zijn familie gevraagd om niet naar Rusland af te zakken. Hij vreest dat ze racistisch bejegend zouden worden.

"Ik ben niet bezorgd voor mezelf, maar ik heb mijn familie gezegd om niet te komen, omwille van het racisme en andere zaken die hen kunnen overkomen", zei Rose aan de Evening Standard. "Mijn vader is boos. Hij zei dat het mogelijk de enige kans is om mij op een WK aan het werk te zien. Dat was emotioneel om te horen."

De Russische voetbalbond kreeg van de FIFA recent een boete van 30.000 dollar voor racistische gezangen aan het adres van Franse spelers in een oefeninterland in Sint-Petersburg. Rose vindt dat bedrag veel te laag. "Dat bedrag is belachelijk. Ik wil niet arrogant klinken, maar voor mij zou zo'n boete geen verschil maken. Laat staan voor een heel land."

In 2012 kreeg Rose al te maken met racisme toen hij met de Engelse U21 in Servië actief was. Hij kreeg er apengeluiden over zich heen, en zelfs stenen naar hem toe gegooid. In een krachtig signaal geven, wanneer het straks op het WK weer voorvalt, gelooft hij niet echt. "Wat wij daar doen, verandert weinig aan wat er gebeurt over de hele wereld. Er zal niks veranderen. Ik ben het gewoon geworden. Dat zou niet mogen, maar het is zo."

Engeland en Saoedi-Arabië doen het uitsluitend met spelers uit eigen competitie

Engeland staat straks in Rusland tegenover de Rode Duivels met 23 spelers die allen in de Premier League spelen. Enkel Saoedi-Arabië trekt straks ook naar het WK met uitsluitend spelers uit de eigen competitie. Leander Dendoncker is dan weer de vreemde eend in de bijt bij de Belgen. Onder de troepen van Roberto Martínez is de middenvelder van Anderlecht de enige die actief is in de Jupiler Pro League. De Rode Duivels staan dan ook in onderstaande aparte lijst op een gedeelde 27ste plek.

Nigeria kan geen enkele voorbereidingswedstrijd op WK winnen

Nigeria heeft vandaag zijn laatste oefeninterland ter voorbereiding op het WK in Rusland verloren van Tsjechië. De wedstrijd in het Oostenrijkse Schwechat eindigde op 1-0.

Tsjechië kreeg de meeste kansen en kwam dan ook verdiend op voorsprong. Na een hoekschop werd een kopbal van Soucek nog gered door de Nigeriaanse doelman Uzoho, maar Kalas (25.) was goed gevolgd en tikte de rebound binnen. Na de rust begon het plots hevig te regenen in Schwechat, waardoor de scheidsrechter de wedstrijd een tiental minuten stillegde. Chelsea-middenvelder Victor Moses miste in het slot nog de grootste kans op de gelijkmaker, waardoor het 1-0 bleef. Cercle Brugge-verdediger Elderson Echiejile mocht nog twintig minuten opdraven bij 'The Super Eagles'.

Nigeria kon geen enkele oefenwedstrijd ter voorbereiding van het WK winnen. Vorige zaterdag verloor het met 2-1 van Engeland en eerder speelde het 1-1 gelijk tegen Congo. Op het WK neemt Nigeria het in groep D op 16 juni op tegen Kroatië. Op 22 juni treft het IJsland en op 26 juni Argentinië.

Sterling neemt geen genoegen met kwartfinale

Raheem Sterling legt de lat hoog voor het Engelse voetbalelftal. Volgens de aanvaller van Manchester City moeten de 'Three Lions' in Rusland niet zomaar genoegen nemen met bijvoorbeeld een plek in de kwartfinales.

"We hebben 23 goede spelers, die allemaal mentaal sterk genoeg zijn om te zeggen: wij gaan winnen, wie kan ons stoppen? Als we alle 23 zo denken, is een plek in de kwartfinales niet genoeg. Dan moeten we voor de titel gaan", zei Sterling in Engelse media.

Engeland werd in 1966 in eigen land wereldkampioen, maar kwam sindsdien maar één keer verder dan de kwartfinales. In 1990 eindigden de Engelsen als vierde op het WK in Italië. Hoewel bondscoach Gareth Southgate met een talentvolle selectie naar Rusland komt, met Dele Alli, Harry Kane en Sterling als blikvangers, zijn de verwachtingen niet al te hoog na de tegenvallende prestaties op het WK 2014 (uitschakeling in de groep) en EK 2016 (achtste finales).

"Ik ga niet vier, vijf of zes weken van mijn leven hier doorbrengen en dan zeggen: we zien wel wat er gebeurt, hopelijk halen we de laatste zestien", aldus Sterling. "Wij hebben de kwaliteiten en de mentaliteit om het WK te winnen."

Mourinho ziet België tweede worden in groep G

José Mourinho heeft op geheel eigen wijze vooruitgeblikt naar de groepsfase van het komende WK voetbal. De Portugese trainer van Manchester United voorspelde per groep welk land eerste zal worden en welk land mee zal gaan naar de volgende ronde als nummer twee. Maar van de Rode Duivels verwacht Mourinho niet dat ze hun groep zullen winnen. 'The Special One' ziet Engeland de toppositie innemen in groep G en België wordt dan tweede volgens de Portugees. In de tweede ronde treffen de Duivels dan vervolgens Senegal volgens Mourinho. Als mogelijke verrassingen in de groepsfase schuift hij Australië, Nigeria en Zwitserland naar voren.

Mourinho: ”I want my players to win, but I also want my players to go on holiday. So this will be tough. Group E, Brazil wins. I need Matic to go on holiday, so Switzerland to finish second. I’m sorry Nemanja, but you need a holiday." 😂 #mufc [RT] pic.twitter.com/L3tegVyPBS United Xtra(@ utdxtra) link

Israël klaagt Palestijnse federatie aan bij FIFA

De Israëlische voetbalbond heeft vandaag aangekondigd een klacht te zullen neerleggen bij de FIFA tegen de Palestijnse federatie na de annulering van de vriendschappelijke interland Israël-Argentinië. Volgens de Israëliërs werden er "bedreigingen" uitgesproken aan het adres van de Argentijnse spelers.

"We hebben te maken met een voetbalterreurdaad vanwege de Palestijnse bond en zijn voorzitter. Het gaat om bedreigingen tegen Israëlische voetballers", zei Rotem Kamer, vicevoorzitter van de Israëlische federatie. "Men zegt aan de Arabische wereld het shirt van Messi te verbranden en men bedreigt de gezinnen van de spelers."

De voorzitter van de Palestijnse voetbalbond Jibril Rajoub verklaarde eerder dat de wedstrijd "een politiek duel is dat de fascistische en racistische bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël moet doen vergeten". Hij riep Arabische en islamitische voetbalfans op shirts en foto's van Messi te verbranden als de wedstrijd door zou gaan.

"We vinden dat er een rode lijn overschreden is, we kunnen dit niet aanvaarden", vervolgde Kamer. Bondsvoorzitter Eini Ofer gaf verder aan dat de Israëlische federatie nog niet officieel op de hoogte is gesteld van de annulering van de oefeninterland. Hij hoopt dat de Argentijnen nog terugkomen op hun beslissing.

Voor Argentinië was de match tegen Israël de laatste oefenpot voor het WK in Rusland. De Zuid-Amerikanen openen hun toernooi op 16 juni tegen IJsland.

Iran wil geen pottenkijkers in laatste oefenmatch

De vriendschappelijke wedstrijd tussen Iran en Litouwen zal vrijdag in Moskou achter gesloten deuren worden afgewerkt. Dat maakte een woordvoerder van de Iraanse voetbalbond vandaag bekend.

De wedstrijd is voor het team van coach Carlos Queiroz de laatste alvorens ze op 15 juni in hun eerste groepsmatch Marokko bekampen. Daarna wachten nog duels met Spanje en Portugal.

Iran landde dinsdag als eerste WK-ganger in Rusland. Hun basiskamp is in Moskou.

Spanje vliegt met 25 spelers naar Rusland

De Spaanse selectie stapt morgen met twee extra spelers op het vliegtuig richting Rusland. Naast de 23 spelers die door bondscoach Julen Lopetegui werden geselecteerd, zullen ook middenvelder Rodri en verdediger Jesus Vallejo de verplaatsing maken.

De Spaanse voetbalbond bevestigt dat de jonge verdedigende middenvelder, onlangs getransfereerd van Villarreal naar Atletico Madrid, en de Real Madrid-verdediger met de groep meereizen. "Ze zullen er meetrainen en deelnemen aan de oefenmatch tegen Tunesië op 9 juni (in het Russische Krasnodar, red)", klinkt het.

Wanneer het duo terugvliegt, is nog onduidelijk. Mogelijk moet een van de twee Dani Carvajal vervangen. De rechtsachter van Real Madrid sukkelt met een spierblessure in de dij. Spelers mogen tot 24 uur voor de eerste match worden vervangen als ze "ernstig geblesseerd" zijn. Op 15 juni opent La Roja zijn WK met een duel tegen Portugal.

Julian Draxler, een voetballer met een reukje aan

Elke voetballer heeft wel een ritueel, zo ook Julian Draxler. Training of wedstrijd, de Duitse international stapt nooit het veld op zonder zich te parfumeren. "Of ik nu moet trainen of een match spelen, ik ga nooit zonder parfum het veld op", geeft de 24-jarige middenvelder toe in het Duitse magazine Bunte. "Collega's vragen me regelmatig of ik niet zonder kan. Maar iedereen heeft wel zijn ritueel. Bij mij is dat in de toiletzak grabbelen en twee of drie keer met een parfumflesje spuiten. Het geeft mij een gelukzalig gevoel." Dat Draxler een commerciële overeenkomst heeft met een parfumbedrijf, is dan ook geen verrassing.

Voetballers besteden doorgaans veel aandacht aan hun verschijning. Draxler is daarop geen uitzondering. "Het is een cliché maar wij zijn heel, heel ijdel", bevestigt de Duitser.

Sinds zijn transfer begin 2017 van Volkswagen-stad Wolfsburg naar PSG en het mondaine Parijs paste hij ook zijn kledingstijl aan. "Je kan er gerust door de straten lopen met wat gewaagdere dingen. Niemand zal je er verrast aankijken", zegt Draxler, die ook bijzonder veel schoenen heeft. "Ik heb alle mogelijke soorten. Mijn collectie telt zo'n 70 paar."

Poetin verwacht niet veel van Russische ploeg

Vladimir Poetin heeft geen al te hoge verwachtingen van het gastland op het WK. Dat zegt hij in een interview met China Media Group. Poetin meent dat Brazilië, Argentinië, Spanje of Duitsland met de wereldbeker aan de haal zal gaan.

In het interview zegt Poetin dat het Ruslands voornaamste doel is voor een goede organisatie van het WK te zorgen en er een feest van te maken voor de miljoenen voetballiefhebbers van over de hele wereld. De Russische president bevestigt eveneens dat hij sowieso het openingsduel tussen Rusland en Saoedi-Arabië op 14 juni en de finale op 15 juli zal bijwonen.

Rusland, dat dinsdag in een oefenwedstrijd tegen Turkije niet verder kwam dan 1-1, kon al zeven wedstrijden op rij niet meer winnen. Poetin verwacht dan ook niet te veel van zijn Russische ploeg, die ook tegen Egypte en Uruguay speelt in groep A. "Jammer genoeg hebben we de laatste tijd geen goede resultaten behaald. Maar alle Russische fans hopen dat ons team het toch goed zal doen en zal vechten tot het einde."

Poetin ziet Brazilië, Argentinië, Spanje en Duitsland het langst meestrijden voor de wereldbeker. "Op de vorige WK's speelden de Duitsers geweldig voetbal en ook Spanje legt prachtig voetbal op de mat. Er zullen zeker en vast nog andere landen meedingen naar de wereldbeker, maar uiteindelijk zal het beste land winnen."

Blatter plaatst Rode Duivels niet bij favorieten

Voor gewezen FIFA-voorzitter Sepp Blatter zijn de Rode Duivels geen favoriet op het WK in Rusland. In een tweet geeft de 82-jarige Zwitser woensdag zijn top vier (zonder België).

"We zijn acht dagen voor de WK-start. Mijn top vier: Brazilië, Frankrijk, Duitsland, Spanje (in alfabetische volgorde). Ik geloof in aanvallend voetbal", schrijft Blatter, die eraan toevoegt dat Nigeria en Uruguay voor een verrassing kunnen zorgen.

Blatter werd in 2015 na een zoveelste corruptieschandaal voor zes jaar geschorst door de ethische commissie van de FIFA. Of hij naar het WK zal trekken, is nog onduidelijk. Russisch president Vladimir Poetin nodigde hem alvast uit.

8 days before WC-Kick-off. My Top 4: Brazil, France, Germany, Spain (in alphabetical order). I believe in attacking football. Troublemakers: Nigeria, Uruguay. #Fifa #World Cup #Russia #Fifa World Ranking #CBF #DFB #FFF #RFEF Joseph S Blatter(@ SeppBlatter) link

Spaanse keeper, David De Gea weigert te klappen voor de nieuwe Spaanse eerste minister Pedro Sanchez

De nieuwe Premier van Spanje bracht gisteren een bezoek aan de nationale ploeg in het kader van de aankomende Wereldbeker in Rusland. David De Gea, eerste keuze in doel bij de Spanjaarden, weigerde echter te klappen bij de ontvangst omwille van kritiek die Sanchez twee jaar geleden had geuit rond een beschuldiging van aanranding aan het adres van de goalie. De huidige eerste minister zei toen: “Ik voel mij niet comfortabel met De Gea als keeper van Spanje.” De keeper van Manchester United heeft de beschuldigingen altijd ontkend en de aanklacht bleek uiteindelijk onterecht. De Gea gaf Sanchez wel een hand maar deed dat duidelijk niet met volle overtuiging.

Al loro De Gea. pic.twitter.com/Q9fjWdamXo Buffay(@ Phoebe_Buffay11) link

Panama leeft ontspannen toe naar WK in Rusland met 'Header-bin challange'

Tegenstander van de Rode Duivels, Panama lijkt voorlopig niet al te veel stress te ondervinden in de aanloop naar het WK. De Panamezen postten een filmpje waarin ze zich kostelijk amuseren met de 'Header-Bin Challenge', een uitdaging waar je al koppend de bal in een vuilnisbak moet zien te krijgen. Panama zit in groep G met België, Tunesië en Engeland als tegenstanders. Het is de eerste keer dat het land zich kon plaatsen voor een WK.

🇵🇦 @Fepafut complete the ‘Header-Bin Challenge’. 🗑



😅 Unbelievable scenes. 🔥pic.twitter.com/x6PJTIjNt2 SPORF(@ Sporf) link

Defensieve stabiliteit is volgens Toni Kroos sleutel tot succes

Om succes te kunnen boeken op het WK, is defensieve stabiliteit cruciaal. Dat vertelde Toni Kroos tijdens een persmoment van de Duitse nationale ploeg in hun trainingskamp in het Italiaanse Eppan.

"Wat je nodig hebt, is de vaste wil om achterin alles gesloten te houden. In 2014 slikten we tijdens het volledige WK amper tegengoals (vier in zeven matchen, red). Dat was geen toeval. De laatste tijd krijgen we duidelijk meer doelpunten tegen en ook dat is geen toeval", zegt de middenvelder van Duitsland, dat afgelopen weekend nog met 2-1 verloor in en tegen Oostenrijk. Manuel Neuer vierde er zijn langverwachte terugkeer tussen de palen van de Mannschaft.

Wat je nodig hebt, is de vaste wil om achterin alles gesloten te houden Toni Kroos

Volgens Kroos moeten tegenstanders schrik hebben van Duitsland. "We moeten ervoor zorgen dat het voor de andere landen onaangenaam is om tegen ons te voetballen. Ze moeten zeggen: okay, we nemen het liever niet op tegen de Duitsers. Als dat gebeurt, dan liggen er kansen om de toplanden te verslaan", meent de middenvelder van Champions League-laureaat Real Madrid.

Hoe dan ook verwacht de 28-jarige Kroos meer tegenstand voor de Mannschaft dan op het vorige WK. "Ik vind dat de beste landen sterker zijn dan in 2014. Frankrijk is beter. Brazilië is twee klassen sterker. Spanje is beter. We moeten voldoende nederigheid tonen."

Duitsland treft in de groepsfase Mexico (17 juni), Zweden (23 juni) en Zuid-Korea (27 juni).

Meer over sportdiscipline

voetbal

sport

WK

sportevenement

Rusland