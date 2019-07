Wilmots treurt om Waseige: "Een echte shock om een goede vriend te verliezen" GVS

17 juli 2019

17u51

Bron: Belga 0 Voetbal "Het is een shock om een goede vriend te verliezen", liet Marc Wilmots weten aan de RTBF over de dood van Robert Waseige. Wilmots was als speler nog kapitein van België op het WK van 2002, onder leiding van Waseige.

"We hebben samen veel momenten doorgebracht", vertelde Wilmots. "We gingen om de zoveel tijd nog samen eten. Het is iemand die ik zeer apprecieerde omwille van zijn humor en zijn visie op het voetbal. Ik kon altijd op zijn steun rekenen als ik een belangrijke beslissing moest nemen. Hij stond altijd klaar.”

"Hij is een van de weinigen die van een goede speler een hele grote kon maken. Hij was dan ook veeleisend, maar slaagde er wel altijd in om de zaken met humor af te handelen. Als mens was hij vooral eerlijk en rechtuit. Het was ook een echte familieman die altijd klaar stond voor zijn kinderen, hij kon veel doen voor anderen. Het enige wat mogelijk bij hem ontbreekt, is het verzamelen van meer prijzen.”

Waseige leidde de Rode Duivels tussen 1999 en het WK van 2002 in Zuid-Korea en Japan. België werd toen uitgeschakeld in de achtste finales tegen Brazilië (2-0), na een twijfelachtig afgekeurd doelpunt van Wilmots.