Wilmots openhartig over hoe hij EK 2016 bijna misliep door kwaal: “Als je meemaakt wat ik heb meegemaakt, ben je blij om in goede gezondheid te verkeren”

Bron: Eleven Sports 3 Voetbal Ruim een jaar geleden kreeg hij de bons als bondscoach van Ivoorkust. Sindsdien zit Marc Wilmots nog steeds zonder club. In een uitgebreide babbel bij Eleven Sports praat de gewezen bondscoach openhartig. Over zijn periode bij de Rode Duivels -en de kritiek die hij vaak te slikken kreeg-, over de rol van Axel Witsel, maar ook over hoe hij door gezondheidsproblemen ei zo na het EK 2016 misliep.

Marc Wilmots wordt veeleer als een motivator aanschouwd, meer dan een tacticus. “Die perceptie is gestuurd sinds ik bij STVV aan de slag was. En het werd steeds maar herhaald door mensen met slechte bedoelingen. Door dat te blijven herhalen, zijn de mensen dat gaan geloven. Ik denk niet dat we met de nationale ploeg zo ver zouden geraakt zijn, mocht ik geen goede tacticus zijn. We hebben gespeeld tegen de grootste trainers en we hebben hen zelfs verslagen. Er zat een duidelijke visie achter – een manier van spelen, die niet uit het niets kwam. Het probleem was dat ik dat niet deelde met de media. Waarom zou ik dat ook? De resultaten waren er. We hebben gedaan wat we gedaan hebben. Tactiek is alternatieven vinden voor problemen die zich stellen. Maar bij een club heb je meer tijd om dit erin te slijpen.”

Dat Wilmots een groot fan is van Axel Witsel, is een publiek geheim. Het was ‘das Kampfschwein’ die Witsel een rijtje lager posteerde bij de nationale ploeg. “Ik had iemand nodig die het brein van de ploeg kon zijn. Dan heb ik het over de periode 2014. Toen ik Witsel alléén op de 6 zette, was dat omdat ik de tegenstander met twee nummers 10 of met twee achten wilde vastzetten. Ik vond dat de beste manier om een tactische cultuur te kweken. En Witsel kan zich wegcijferen voor de ploeg. Hij is opgeleid als een nummer 10 en ik had iemand nodig die erg intelligent is. Ik heb hem doen begrijpen dat –als hij het niveau van Barcelona wilde bereiken- hij op die positie het hoogste rendement zou halen. Dat is mijn visie. Anderen hebben een ander idee, maar de carrière van Axel is wel gunstig geëvolueerd.”

“Of hij nu met een andere 6 naast hem speelt of zonder, volgens mij is hij bij de nationale ploeg de beste speler die je alléén op de 6 kan posteren”, klinkt het verder. “Fellaini kan dat ook, maar hij speelt aanvallender bij zijn club. Omdat hij goals kan maken. Er zijn meerdere profielen mogelijk op die positie, maar de manier waarop Witsel het invult, is uitzonderlijk. Het is grappig dat hij bij de nationale ploeg verweten wordt te weinig verticiaal te spelen. Zijn rol is daar gewoonweg anders. Bij Dortmund speelt hij meer verticaal. Wat hij nu presteert bij Dortmund, verbaast me in feite niet. Op de 6, op de 8 of op de 10: hij haalt overal hetzelfde niveau.”

Ook naast het trainingsveld hadden Wilmots en Witsel een goede verstandhouding. “We hebben vier jaar met alle spelers opgetrokken en hebben geweldige dingen beleefd. We hebben alle fases doorlopen, van de kwalificatie tot de kwartfinales. Er waren ook moeilijkere momenten, maar er is wederzijds respect. Ik heb zeven jaar bij de Belgische Voetbalbond gewerkt. Het is dus fijn om te zien hoe de spelers hun carrière verder uitbouwen. Als de carrières voorbij zijn en we later terugkijken, zullen we zeggen: het is allemaal niet slecht geweest.”

Geestelijke verruiming

Terwijl Dortmund door de Bundesliga freewheelt, loopt het bij rivaal Schalke 04 voor geen meter. De club uit Gelsenkirchen –waar Wilmots in 2003 al enkele maanden mocht proeven van het trainerschap én tussen 1996 en 2000 als speler goed was voor 104 matchen- bengelt momenteel op een dertiende plaats. Of trainer worden in de Bundesliga een doel is voor Wilmots? “Neen, dat is geen doel op zich. Ik ken de competitie goed, want ik heb er zes jaar gespeeld. Ik waardeer de cultuur, de volle stadions en de familiale banden die er zijn. Ik waardeer het professionele niveau. Maar ik was ook blij om naar Afrika te kunnen trekken – het heeft mij geestelijk verruimd. Ik heb gezien hoe het er daaraan toegaat. Ook al was het op sportief vlak niet meteen een succes, ik hou veel goede herinneringen over aan die ervaring. Ik hou van reizen. Ik ben bijna 50 jaar. Ik zie mezelf nog twee à drie jaar rondtrekken, maar alles hangt af van wat er komt.”

Kiezen tussen tussen Schalke, Bordeaux of Standard -voor het trainerschap- doet Wilmots niet. “De nationale ploeg, dat hoofdstuk is afgesloten. Maar die drie clubs maken deel uit van mijn verleden. Het zijn clubs waar ik van hou. Omdat ik me altijd heb geïdentificeerd met de clubs waar ik voor speelde. Of het nu Standard, Schalke of Bordeaux is, ik ben die clubs blijven volgen. Omdat ik er alles voor gegeven heb. Ik ben altijd gewaardeerd geweest door de fans van Standard – in Schalke was dat ook het geval. Als één van die clubs in moeilijkheden zou verkeren en me nodig heeft, dan zien we wel. Maar dat is nu niet het geval.”

Wilmots lacht wanneer hem de vraag gesteld wordt welke speler hij zou kiezen, moest hij de middelen krijgen om één Belgische speler aan te trekken. “Er zijn er zovelen die ik zou nemen. We beschikken in België over spelers van wereldklasse. Het hangt ervan af wat de club nodig heeft. Ik zou voor iemand kiezen die het verschil kan maken – iemand die de goal weet staan. Een De Bruyne, een Hazard, een Mertens: ze doen het geweldig bij hun club. Ze zijn constant en dat is echt moeilijk. Ik kies dus eerst voor een aanvallende speler, maar nadien heb ik ook iemand nodig die kan helpen opbouwen. Dan zou Witsel mijn eerste keuze zijn.” Surprise surprise.

Wat we Wilmots voor 2019 mogen toewensen? “Ik heb een tijdje last gehad van een ontsteking in mijn bloed. Dat was voor het EK. Ik heb me zelfs de vraag gesteld of ik naar het EK zou gaan. Het kostte me een jaar om opnieuw op topniveau te geraken en me goed te voelen. Mij mag je dus een goede gezondheid wensen, alsook voor de mensen die ik graag zie. Dát is het belangrijkste. Dat lijkt banaal, maar ik zweer het je: als je meemaakt wat ik heb meegemaakt, ben je blij om in goede gezondheid te verkeren.”

