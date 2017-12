Wie wint vanavond Gouden Bal? Gilles De Bilde: "Ronaldo zou terechte winnaar zijn" Niels Poissonnier

14u13 0 AFP Voetbal De vijfde voor Cristiano Ronaldo (32), zodat hij op gelijke hoogte komt? Of de zesde voor recordhouder Lionel Messi (30)? Andermaal wordt de verkiezing van de Gouden Bal een tweestrijd tussen de ster van Real Madrid en die van Barcelona. Uitkomst vanavond. Met Cristiano als favoriet.

’t Zou een leuke quizvraag zijn. Wie was de laatste winnaar van de Ballon d’Or, vóór het tijdperk Ronaldo-Messi?

Poll Wie moet de Gouden Bal 2017 krijgen? Lionel Messi

Cristiano Ronaldo Lionel Messi 47%

Cristiano Ronaldo 53%

De voorbije negen edities werden telkens weer gedomineerd door ofwel de Portugees, ofwel de Argentijn. De rest kwam hooguit in aanmerking voor een ereplaats. Iniesta werd uitzonderlijk eens tweede. Neymar, Neuer, Ribéry, Xavi en Griezmann mochten al blij zijn met brons. Het zal vanavond niet anders zijn. Opnieuw zijn Cristiano Ronaldo –vooral hij– en Messi de favorieten. Logisch, als je hun cijfers bekijkt. Ronaldo mag dan de laatste maanden in een dipje zitten, hij scoorde in 2017 nog altijd 49 keer in 56 wedstrijden, plus 13 assists. Tel daarbij de nieuwe eindzege in de Champions League, de tweede op rij, plus de Spaanse titel en de Supercup en het is duidelijk waarom hij de topkandidaat is. Messi daarentegen zit dit jaar aan 52 goals en 14 assists in 61 wedstrijden, maar won de voorbije maanden enkel de Copa del Rey.

"Ronaldo zou de terechte winnaar zijn", vindt Q2-analist Gilles De Bilde. "Op basis van zijn eerste zes maanden in 2017 toch. Ronaldo heeft Real de Champions League geschonken, met een pak doelpunten vanaf de kwartfinale. Vijf tegen Bayern München, in twee wedstrijden. Een hattrick tegen Atlético in de halve finale en twee goals in de finale tegen Juventus. Daarbovenop kwam de titel. Ronaldo was toen cruciaal voor Real. Zijn laatste drie à vier maanden zijn wel een flink stuk minder. Hij is niet meer zo dominant en aanwezig. Al blijven zijn cijfers goed. Messi is de jongste tijd misschien net iets beter dan Ronaldo, maar in het begin van het jaar was hij dan weer bleekjes. (mijmert) Pas wanneer één van de twee beslist om te stoppen met voetballen of niet meer zijn niveau haalt, dan pas gaan we beseffen wat een luxe we meegemaakt hebben. Al meer dan tien jaar domineren die twee mannen het wereldvoetbal. Ongelooflijk. Het is een voorrecht om hen te zien spelen.”

Geef hem eens ongelijk.

Oh ja, in 2007 won een Braziliaan. Van AC Milan…

Zijn naam…

Kaká.

Leuke weetjes:

· De voorbije tien edities stond Messi altijd op het podium, Ronaldo in negen van de tien keer

· Sinds 2009 heeft Messi nooit minder dan 48 goals gescoord in een kalenderjaar

· Naast zijn 10 goals vanaf de kwartfinale van de Champions League, vorig seizoen, wat Ronaldo tot topschutter van het toernooi maakte, scoorde de Portugees in 2017 ook 15 keer in 9 kwalificatie-interlands

· Messi kroonde zich vorig seizoen tot topschutter in Spanje, met 37 doelpunten

· Messi loodste Argentinië eigenhandig naar het WK, door op de laatste speeldag een hattrick te scoren in Ecuador (1-3)

· Ronaldo was in 2017 elke 79 minuten beslissend, Messi om de 80 minuten

