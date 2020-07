Wie slaat zijn slag? Dit elftal, met heel wat toppers, is deze zomer ‘gratis’ op te halen TLB/XC/NVE

04 juli 2020

10u00 14 Voetbal Sinds 1 juli is de transfermarkt officieel open. Heel wat voetballers zijn nu al einde contract - sommigen aan het einde van de respectievelijke competitie - en mogen ‘gratis’ opgehaald worden. V an Joe Hart tot Edinson Cavani: een indrukwekkend elftal. Wie pikt deze sterren op?

ELFTAL

DOELMAN: Joe Hart, 33 (Burnley)

Dries Mertens scoorde een van de mooiste goals van zijn carrière tegen Joe Hart (zie video onder vanaf 1'04"). Hart stond toen onder de lat bij Torino, voordien was hij jaren de vaste man in de rug van Vincent Kompany bij Manchester City. Bij de Engelse nationale ploeg kwam Hart tot 75 caps, maar de laatste jaren loopt het minder. Na zijn avontuur in Italië speelde Hart voor West Ham en tot nu stond hij op de loonlijst van Burnley, maar daar speelde Hart amper. Zijn aflopende contract wordt dan ook niet verlengd, de goalie zit vanaf vandaag zonder club.



RECHTSACHTER: Denis Odoi, 32 (Fulham)

Opgeleid als vleugelverdediger, maar bij Fulham de afgelopen jaren ook geregeld gebruikt in het hart van de defensie. Dit seizoen is hij een vaste pion op de rechtsachter. De man uit Leuven belandde in 2016 in Londen en speelde er al meer dan 100 wedstrijden. Vorig jaar degradeerde Fulham uit de Premier League, momenteel staan ze vijfde in de Championship. Bij Fulham hopen ze Odoi met een eventuele promotie te kunnen behouden. De Belg kwam eerder uit voor OHL, STVV, Anderlecht en Lokeren, en heeft ook één interland achter zijn naam staan: tegen Montenegro in 2012, het werd 2-2.

CENTRALE VERDEDIGER: Malang Sarr, 21 (OGC Nice)

De nog maar 21-jarige verdediger is vanaf vandaag een vrije speler. De Fransman is geboren en getogen in Nice, waar hij sinds z'n 6 jaar speelt. Zijn debuutmatch - 17 jaar was hij toen - zal hij niet snel vergeten, hij scoorde meteen het winnende doelpunt. Nu staat de belofte-international op het punt om andere oorden op te zoeken. Bij Nice kwam Sarr in totaal 119 keer in actie. Onder meer Inter heeft hem op de lijst van potentiële kandidaten als Diego Godin straks andere oorden opzoekt. Ook Manchester City toonde al interesse.

CENTRALE VERDEDIGER: Thiago Silva, 35 (Paris Saint-Germain)

De 42 miljoen euro die PSG in 2012 aan AC Milan betaalde, heeft Thiago Silva tijdens zijn acht jaar in Parijs gerechtvaardigd. Titels won de Braziliaanse bonk genoeg in Frankrijk, maar anderzijds ontbreekt wel de Champions League-trofee. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd en dus is het afwachten wat er nog volgt voor de 35-jarige Braziliaan. Een terugkeer naar een oude liefde in Milaan, misschien?



LINKSACHTER: Jan Vertonghen, 33 (Tottenham Hotspur)

Napoli? Ajax? Of nog dichter bij huis? Waar ligt de toekomst van Jan Vertonghen? Na acht seizoenen verlaat Vertonghen het nieuwe White Hart Lane dit jaar als een clublegende. SuperJan vormde bij de Spurs jarenlang een solide duo met Toby Alderweireld, maar onder José Mourinho komt de Belgische recordinternational minder aan spelen toe. Hij mag dan wel een tijdelijke contractverlenging hebben geaccepteerd tot het einde van dit seizoen, aan het eind van de competitie vertrekt hij bij de Spurs. Ex-club Ajax wordt al maanden genoemd als mogelijke nieuwe halte, al is er ook interesse vanuit Italië. AS Roma heeft hem op de lijst als het geen vergelijk vindt over Chris Smalling, momenteel gehuurd van Man United. Ook andere clubs in Italië bestuderen het dossier-Vertonghen. In Spanje is hij ook bij verscheidene ploegen aangeboden.



CENTRALE MIDDENVELDER: David Silva, 34 (Manchester City)

Na Vincent Kompany vorig jaar, trekt nog een gevestigde waarde dit jaar de deur van het Etihad Stadium achter zich dicht. ‘Blikopener’ David Silva zal na tien seizoenen immers andere oorden opzoeken. De Spaanse middenvelder is er inmiddels, net als Kompany, 34, maar gezien zijn prestaties lijkt hij nog klaar voor een laatste avontuur. Ook voor hem wordt AC Milan genoemd, al zou er ook interesse zijn uit Japan (Vissel Kobe, de ploeg van Thomas Vermaelen en Andres Iniesta) en de Verenigde Staten (Inter Miami, de club van David Beckham). Ook een terugkeer naar eigen land zou niet uitgesloten zijn. De Spanjaard blijft nog tot het einde van dit seizoen in loondienst.



CENTRALE MIDDENVELDER: Mario Götze, 28 (Borussia Dortmund)

Mario Götze werd ooit aanzien als een ‘wonderboy’, maar intussen lijkt zijn tijd aan de top voorbij. De Duitser, die in 2014 zijn land naar de wereldtitel schoot in Brazilië, is nog maar 28 lentes jong. Afgelopen weekend nam hij afscheid bij Dortmund. Hij kwam daarbij echter niet in actie door de coronaregels. Vindt de Duitser ooit nog zijn oude niveau terug?



AANVALLENDE MIDDENVELDER: Willian, 31 (Chelsea)

Het ziet er niet naar uit dat Willian volgend seizoen nog bij Chelsea speelt. “Iedereen weet dat mijn contract over een paar maanden afloopt en dat een verlenging moeilijk wordt”, vertelde de dribbelaar aan FOX Sports Brasil. Een tijdelijke contractverlenging zat er net als bij Silva en Vertonghen wel in, daarna pakt de Braziliaan zijn koffers op Stamford Brigde. Wat wordt zijn volgende bestemming? Afwachten.



RECHTSVOOR: Pedro, 32 (Chelsea)

Pedro komt sinds 2015 uit voor Chelsea, dat hem destijds voor 30 miljoen euro weghaalde bij het grote FC Barcelona. De Spaanse winger kon dit seizoen nauwelijks schitteren bij The Blues en lijkt te zullen vertrekken. Net als zijn ploeggenoot Willian tekende Pedro een tijdelijke contractverlenging, waardoor hij ook voor de laatste wedstrijden nog beschikbaar is. Volgens Italiaanse media staat Pedro dicht bij een vertrek naar AS Roma.



LINKSVOOR: Ryan Fraser, 26 (Bournemouth)

Eén van de spelers die een tijdelijke contractverlenging niet zag zitten. Begrijpelijk, aangezien Bournemouth vecht tegen de degradatie. De kleine Schot ziet zijn kans schoon om hogerop te gaan. Celtic had interesse, maar Fraser zou te duur zijn voor hen. Het was overigens niet het beste seizoen van de flankaanvaller: hij scoorde slechts één doelpunt en gaf vier assists in 32 wedstrijden.

SPITS: Edinson Cavani, 33 (Paris Saint-Germain)

Ook topspits Edinson Cavani is deze zomer einde contract. De Uruguayaan, inmiddels 33, mag na zeven jaar dienst vertrekken bij Paris Saint-Germain. Cavani heeft de clubs voor het uitkiezen. Er wordt vooral vanuit Zuid-Amerika geflirt met de aanvaller, maar het ziet er niet naar uit dat Cavani nu al naar z’n eigen continent zal terugkeren. Met 216 doelpunten in de afgelopen tien jaar kan hij mooie adelbrieven voorleggen. Een tijdelijke contractverlenging bij PSG met oog op Champions League-voetbal sloeg hij af.



BANKZITTERS: Claudio Bravo (Manchester City), Ezequiel Garay (Valencia), Benjamin Stambouli (Schalke 04), Adam Lallana (Liverpool), Artem Dzyuba (Zenit), José Callejón (Napoli) en Zlatan Ibrahimovic (AC Milan).