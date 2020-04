Wie slaat zijn slag? Deze sterren zijn deze zomer 'gratis' op te halen TLB/XC

10 april 2020

12u39 4 Voetbal Heel wat voetballers zijn dit seizoen einde contract en mogen deze zomer ‘gratis’ opgehaald worden. V an Joe Hart tot Edinson Cavani: een indrukwekkend elftal. Wie pikt deze wereldsterren op?

ELFTAL

DOELMAN: Joe Hart, 32 (Burnley)

‘Ploegmaat’ Dries Mertens scoorde een van de mooiste goals van zijn carrière tegen Joe Hart (zie video onder vanaf 1'04"). Hart stond toen onder de lat bij Torino, voordien was hij jaren de vaste man in de rug van Vincent Kompany bij Manchester City. Bij de Engelse nationale ploeg kwam Hart tot 75 caps, maar de laatste jaren loopt het minder. Na zijn avontuur in Italië speelde Hart voor West Ham en nu staat hij op de loonlijst van Burnley, maar daar speelt Hart amper. Zijn aflopende contract wordt dan ook niet verlengd. Besiktas, dat een opvolger zoekt voor Loris Karius, zou hem van de werkloosheid willen redden.



LINKSACHTER: Layvin Kurzawa, 27 (Paris Saint-Germain)

Speelt al sinds 2015 voor Paris Saint-Germain, dat hem voor 25 miljoen ging wegplukken bij Monaco. Maar deze zomer laten de Parijzenaars de linksachter dus gratis vertrekken. Dat Kurzawa de concurrentiestrijd verloor van Juan Bernat en in de Ligue 1 amper tot veertien optredens kwam, heeft daar wel wat mee te maken. Kurzawa, dertienvoudig Frans international, is nog altijd maar 27 en zou op weg zijn naar Arsenal.



CENTRALE VERDEDIGER: Jan Vertonghen, 32 (Tottenham Hotspur)

Napoli? Ajax? Of nog dichter bij huis? Waar ligt de toekomst van Jan Vertonghen? Na acht seizoenen verlaat Vertonghen het nieuwe White Hart Lane dit jaar als een clublegende. SuperJan vormde bij de Spurs jarenlang een solide duo met Toby Alderweireld, maar onder José Mourinho komt de Belgische recordinternational minder aan spelen toe. Zijn aflopende contract wordt ook niet verlengd. Ex-club Ajax wordt al maanden genoemd als mogelijke nieuwe halte, al is er ook interesse vanuit Italië. Napoli kent de situatie van Vertonghen en Inter heeft hem op zijn lijst van potentiële kandidaten als Diego Godin straks andere oorden opzoekt. Of tovert Vincent Kompany iets uit zijn hoge hoed?



CENTRALE VERDEDIGER: Thiago Silva, 35 (Paris Saint-Germain)

De 42 miljoen euro die PSG in 2012 aan AC Milan betaalde, heeft Thiago Silva tijdens zijn acht jaar in Parijs gerechtvaardigd. Titels won de Braziliaanse bonk genoeg in Frankrijk, maar anderzijds ontbreekt wel de Champions League-trofee. En tenzij de editie van dit jaar nog wordt afgewerkt, zal Silva die ook niet winnen met PSG. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd en dus is het afwachten wat er nog volgt voor de 35-jarige Braziliaan, die dit seizoen toch nog tot 30 optredens kwam. Een terugkeer naar een oude liefde in Milaan, misschien?



RECHTSACHTER: Thomas Meunier, 28 (Paris Saint-Germain)

Wat met Thomas Meunier? Er was scepsis toen PSG hem voor 6 miljoen ging halen bij Club Brugge, maar Meunier deed het fantastisch in Parijs. Hij speelde veel, maakte enkele heerlijke goals (zie onder) en wierp zich met zijn indrukwekkend loopvermogen op als hét voorbeeld van een moderne flankverdediger. Dit seizoen kwam hij tot 27 matchen voor PSG, dat met Colin Dagba en Thilo Kehrer twee verdedigers achter de hand heeft die op de rechtsachter uit de voeten kunnen. Zij zullen zich de komende seizoenen ook kunnen bewijzen, want Meunier vertrekt. Borussia Dortmund denkt aan hem als vervanger van loopwonder Achraf Hakimi.



CENTRALE MIDDENVELDER: David Silva, 34 (Manchester City)

Na Vincent Kompany vorig jaar, trekt nog een gevestigde waarde dit jaar de deur van het Etihad Stadium achter zich dicht. ‘Blikopener’ David Silva zal na tien seizoenen immers andere oorden opzoeken. De Spaanse middenvelder is er inmiddels, net als Kompany, 34, maar gezien zijn prestaties lijkt hij nog klaar voor een laatste avontuur. Ook voor hem wordt AC Milan genoemd, al zou er ook interesse zijn uit Japan (Vissel Kobe, de ploeg van Thomas Vermaelen en Andres Iniesta) en de Verenigde Staten (Inter Miami, de club van David Beckham). Ook een terugkeer naar eigen land zou niet uitgesloten zijn.



CENTRALE MIDDENVELDER: Mario Götze, 27 (Borussia Dortmund)

Mario Götze werd ooit aanzien als een ‘wonderboy’, maar intussen lijkt zijn tijd aan de top voorbij. De Duitser, die in 2014 zijn land naar de wereldtitel schoot in Brazilië, is nog maar 27 lentes jong. Een exit bij Dortmund is deze zomer in de maak. Vindt hij ooit nog zijn oude niveau terug?



AANVALLENDE MIDDENVELDER: Willian, 31 (Chelsea)

Het ziet er niet naar uit dat Willian volgend seizoen nog bij Chelsea speelt. “Iedereen weet dat mijn contract over een paar maanden afloopt en dat een verlenging moeilijk wordt”, vertelde de dribbelaar aan FOX Sports Brasil. Wat wordt zijn volgende bestemming? Afwachten.



LINKSVOOR: Pedro, 32 (Chelsea)

Pedro komt sinds 2015 uit voor Chelsea, dat hem destijds voor 30 miljoen euro weghaalde bij het grote FC Barcelona. De Spaanse winger kon dit seizoen nauwelijks schitteren bij The Blues en lijkt te zullen vertrekken. Volgens Italiaanse media wil AS Roma Pedro binnenrijven.



RECHTSVOOR: Dries Mertens, 32 (Napoli)

De laatste Rode Duivel in dit elftal. Dries Mertens, op dit moment met 121 goals gedeeld topschutter aller tijden van Napoli, wacht geduldig af om zijn verbintenis te verlengen. Omdat zijn contract straks afloopt, is Mertens gegeerd. Inter polste. Chelsea probeerde in januari al, en ook andere topclubs houden zijn situatie in de gaten.



SPITS: Edinson Cavani, 33 (Paris Saint-Germain)

Ook topspits Edinson Cavani is deze zomer einde contract. De Uruguayaan, inmiddels 33, mag na zeven jaar dienst vertrekken bij Paris Saint-Germain. Cavani heeft de clubs voor het uitkiezen. Er wordt vooral vanuit Zuid-Amerika geflirt met de aanvaller, maar het ziet er niet naar uit dat Cavani nu al naar z’n eigen continent zal terugkeren.



BANKZITTERS: Walter Benítez (Nice), Giorgio Chiellini (Juventus), Ashley Young (Inter), Adam Lallana (Liverpool), Ryan Fraser (Bournemouth), José Callejón (Napoli) en Olivier Giroud (Chelsea).

EXTRA: Zlatan -ook einde contract- staat niet in het lijstje wegens onduidelijkheid over zijn toekomst.