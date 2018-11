Wie promoveert en wie degradeert in Nations League? Onder meer Zweden, Servië en Schotland mogen vieren DMM

20 november 2018

23u00

Bron: ANP 1 Voetbal De laatste speeldag in de groepsfase van de Nations League besliste in de verschillende divisies nog over een aantal promoties en degradaties. Een overzicht.

Zweden heeft zich verzekerd van promotie naar de A-divisie. De Scandinaviërs wonnen de laatste poulewedstrijd tegen concurrent Rusland met 2-0. Voor de thuisploeg kwamen Victor Lindelöf en Marcus Berg tot scoren. De landen speelden eerder in Rusland met 0-0 gelijk. Zweden won zaterdag ook al met 1-0 van Turkije.

Portugal speelt gelijk tegen Polen

Portugal moest in de afsluitende thuiswedstrijd tegen Polen genoegen nemen met 1-1. André Silva opende in de 34e minuut de score voor de Europese kampioen. Arek Milik maakte na ruim een uur uit een strafschop gelijk. Portugal moest daarna verder met tien man wegens rood voor Danilo Pereira, die de strafschop veroorzaakte.P ortugal verzekerde zich zaterdag al van deelname aan de Final Four, volgend jaar zomer in eigen land. Ook Nederland, Engeland en Zwitserland doen mee aan de strijd om de titel in de Nations League.

GOAL | André Silva blijft maar scoren dit seizoen: 1-0 voor Portugal! 🇵🇹👏#PORPOL 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/nTvOiuK8fm Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Servië wint van Litouwen en promoveert samen met Schotland

Servië won met 4-1 van Litouwen en promoveerde daardoor naar de B-divisie. Ex-Anderlechtspits Mitrovic tekende voor twee van de vier Servische goals. Ook Schotland, dat rivaal Israël met 3-2 versloeg, verzekerde zich van een plek in de B-divisie. James Forrest scoorde drie keer voor de thuisploeg in Glasgow.

Kosovo zet promotie luister bij met riante zege

Kosovo, al zeker van de groepswinst en promotie naar de C-divisie, sloot af met een royale thuiszege tegen Azerbeidzjan: 4-0. Arber Zeneli (sc Heerenveen) viel op met drie treffers.

Overzicht promoties en degradaties Nations League

Divisie A: Nederland, Portugal, Zwitserland en Engeland spelen Final Four. Duitsland, IJsland, Polen en Kroatië degraderen naar Divisie B.

Divisie B: Oekraïne, Zweden, Bosnië en Denemarken promoveren naar Divisie A. Slovakije, Turkije, Ierland en Noord-Ierland zakken naar Divisie C.

Divisie C: Schotland, Finland, Noorwegen en Servië promoveren naar Divisie B. Estland, Slovenië, Cyprus en Litouwen degraderen naar Divisie D.

Divisie D: Georgië, Wit-Rusland, Macedonië en Kosovo gaan over naar Divisie C.