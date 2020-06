Wesley Sneijder rechtuit in biografie: “Ik ging met tegenzin naar het EK 2012", en “Ik had een fles vodka als beste vriend” MXG

25 juni 2020

14u56

Bron: AD.nl/Marca 0 Voetbal Kampioen in Spanje, kampioen in Italië, een Champions League-trofee en vicewereldkampioen. De trofeeënkast van Wesley Sneijder (36) is goed gevuld. De Nederlander zette vorig jaar een punt achter z’n carrière en brengt nu een biografie uit waaruit blijkt dat niet alles altijd rozengeur en maneschijn is geweest.

EK 2012: “Ik wilde niet naar dat toernooi”

Oranje miste tegen Spanje in 2010 op een haar na de wereldbeker. In de verlengingen schoot Iniesta de Spanjaarden naar de overwinning. Twee jaar later zou het dan maar moeten gebeuren op het EK voor Nederland. Maar onze noorderburen sneuvelden roemloos in de groepsfase. “In Hoenderloo wilde ik er al uitstappen”, doelt Sneijder op het trainingskamp in aanloop naar het EK, waar Oranje alle drie de groepsduels verloor. “Er was geen sfeer. In 2010, in Zuid-Afrika, stond er een team en was de hiërarchie binnen de selectie duidelijk. Niemand twijfelde aan de eerste elf en de tweede groep maakte de eerste groep sterker.”

Ik loog tegen mezelf Wesley Sneijder

Sneijder voelde dat Oranje geen eenheid meer was. “Spelers lulden over elkaar. Onderling en tegen de pers. Er werd van alles gelekt. De pers speelde een belangrijke rol in die verdeeldheid binnen de groep. Ik heb Van Bommel, Van der Vaart, Huntelaar, Ooijer en Nigel de Jong nog een keer in zo’n huisje bij elkaar geroepen. Laten we kappen met die ongein, met dat geleuter. Laten we gewoon met z’n allen naar dat toernooi toeleven. Maar eigenlijk wilde ik al niet meer mee naar dat toernooi. Ik kan niet precies aangeven wie waaraan schuldig was. Ja, te veel grote ego’s bij elkaar. De opofferingsgezindheid van 2010 bestond niet meer. Maar ik ben gegaan, met tegenzin. Vooral omdat ik het Oranje-shirt wilde dragen.”

Real Madrid: “Fles vodka werd mijn beste vriend”

Sneijder verliet Ajax in 2007 voor Real Madrid. De grootste club ter wereld, maar Sneijder beleefde er geen grootse tijd. De Nederlander vervulde niet z’n volledige potentieel in Spanje. Dat gaat hij ook niet uit de weg in zijn biografie. “Ik was jong, genoot van het succes en van in het midden van de aandacht te staan”, zegt Sneijder erover. “Maar er gebeurden ook slechte dingen. Niet per se drugs, maar alcohol... Ik ging als een ster leven.”

Het eerste seizoen bij Real ging het nog goed. Sneijder speelde in de competitie 30 wedstrijden, scoorde negen keer en gaf zeven assists. Real werd kampioen. Het jaar erop ging heel wat minder. De Nederlander kwam niet verder dan twee doelpunten en drie assists. “Ik speelde niet slecht, maar er zat meer in. Dat liet mijn omgeving ook verstaan. Ik was alleen en zag mijn kleine Jessey (zijn dochter, geboren in 2006, red.) zelden. Ik was eenzaam en was er mij niet van bewust dat de fles vodka mijn beste vriend werd. Fysiek had ik er geen last van, ik ging elke keer gewoon trainen. Maar na verloop van tijd ging het slechter en vervaagde mijn focus. Ik loog tegen mezelf. Fysiek ging het dan wel achteruit, ik liep minder en verstopte mij voor mijn coach. Ik dacht dat niemand iets zou doorhebben...”

Breuk met Yolanthe Cabau

Maar naar eigen zeggen ziet Sneijder nog het meest af van de relatiebreuk met Yolanthe Cabau (35), met wie hij zoontje Xess Xava (4) kreeg. Hun huwelijk zat al jaren in zwaar weer en daarvoor zoekt Wesley de schuld bij zichzelf, zo blijkt nu.

Sneijder zocht zijn heil vaak in feestjes, die volgens hem “behoorlijk uit de hand liepen”. “Wanneer Yolanthe er niet was, met vrienden, foute vrienden, met vrouwen en drank. Mijn lichaam was daar, maar mijn hart altijd bij Yo. Ik ben uiteindelijk, na heel veel leugens en gedraai, eerlijk geweest en heb alles opgebiecht. Ik mis niks bij Yolanthe, er is niks mis met haar. Wat het wel is? Roem, ego, geld. Macht. Lust. En ja, de pijn komt achteraf. Vooral omdat ik die pijn zag bij de vrouw van mijn leven. Ik was mijn droomvrouw en gezin kapot aan het maken.”

Officieel zijn de twee nog niet gescheiden, maar ze leven wel apart.

Rijkgevulde carrière

Ondanks alles kende de Nederlander verder wel een mooie loopbaan. Sneijder verliet in 2009 Real Madrid voor het Inter Milaan van José Mourinho. In 2010 pakte hij met Inter de ‘Treble’. Ze wonnen de titel en de beker in Italië én de Champions League tegen Bayern München. Voor Inter speelde hij 116 wedstrijden, waarin hij 22 keer scoorde en 39 assists gaf. Datzelfde jaar miste Sneijder met Oranje op een haar na de wereldtitel in Zuid-Afrika.

In 2013 trok Sneijder naar Galatasaray, in Turkije. Via Nice kwam hij nog bij Al Gharafa in Qatar terecht, waar Sneijder afgelopen zomer z’n carrière beëindigde.

Lees ook: De drie vingertjes van Mourinho door de tweeklapper van Milito: Portugees leidt Inter soeverein naar treble in finale van 2010

Lees ook: Wesley Sneijder slachtoffer van ‘fatshaming’ na aankondiging dat hij stopt met voetbal