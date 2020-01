Wesley scheurt voorste kruisband en is voor de rest van het seizoen out DMM/TTV/KTH

02 januari 2020

17u08 4 Voetbal Balen voor Wesley Moraes. De ex-spits van Club Brugge, die nu actief is bij Aston Villa in de Premier League, liep gisteren een zware blessure op tijdens het duel tegen Burnley. Zijn seizoen zit er meteen op.

De grootste vrees is waarheid geworden voor Aston Villa en Wesley. De 23-jarige Braziliaan heeft zijn voorste kruisband van zijn rechterknie gescheurd en is meer dan 9 maanden out. Twintig minuten voor affluiten incasseerde de spits een stevige tackle van Burnley-verdediger Ben Mee. Wesley moest met een brancard van het veld gedragen worden.

Eerstdaags volgt een operatie aan de knie. Bedoeling is dat Wesley naar Brazilië terugkeert om daar bij zijn dokter te revalideren. De zware blessure betekent het einde van het seizoen voor Wesley. Deze zomer betaalde Aston Villa 25 miljoen euro aan Club Brugge voor de Braziliaan. In 21 duels in de Premier League scoorde hij tot dusver 5 keer.

Aston Villa gaat op zoek naar een vervanger. Op Franse websites werd onmiddellijk de naam van Michy Batshuayi gedropt, maar voorlopig zet Chelsea de deur niet open voor een transfer. Ook de spits zelf wil nog even afwachten. Batshuayi is momenteel tweede keus achter Tammy Abraham. Olivier Giroud pusht bovendien ook voor een transfer. Chelsea is niet bereid om twee van zijn aanvallers te laten gaan.