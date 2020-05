Werkgroep zat samen om hangijzers Pro League voor te bereiden: “We moeten er de komende drie dagen uitkomen” MXG/DMM

12 mei 2020

13u23 24

Voetbal De werkgroep die de hete hangijzers rond onze voetbalcompetitie voor de Pro League moet voorbereiden, is vandaag samengekomen. Bij die groep horen onder meer Peter Croonen, voorzitter van de Pro League en Racing Genk, Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns, STVV-voorzitter David Meekers en Philippe Bormans, CEO van Union. Ook Michel Louwagie (AA Gent) en Karel Van Eetvelt (Anderlecht) tekenden present.

Vrijdag moet de Pro League knopen doorhakken over de richting die onze voetbalcompetitie uit moet. Geen eitje, zeker gezien het mailverkeer van Club Brugge en Standard de voorbije dagen. De ene club pleit voor een nietigverklaring van de competitie. De andere voor een Jupiler Pro League van 18 ploegen zonder play-offs volgend seizoen. De werkgroep die de hangijzers bekijkt en voorbereidt voor de Algemene Vergadering van vrijdag zit vandaag samen in het bondsgebouw van de KBVB.

“Ik hoop op een constructieve namiddag”, zei Peter Croonen bij aankomst aan de VTM micro. De voorzitter van Racing Genk kwam net als Michel Louwagie (Gent) en Karel Van Eetvelt (Anderlecht) veertig minuten later toe. Alle drie beginnen ze met positief gemoed aan de gesprekken. “De mails van de afgelopen dagen (van Club Brugge en Standard, red.)? Daar zitten misschien goeie ideeën tussen”, aldus Croonen. “De werkgroep heeft in elk geval geen makkelijke opdracht, maar de bedoeling is om met goeie oplossing naar buiten te komen. Ook al is dat dan niet vandaag.”

VIDEO: Peter Croonen: “Misschien zitten er wel goeie ideeën tussen de mails”





“Ik ben positief”, zegt Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns bij zijn aankomst. “Of de mails van de afgelopen dagen het wat moeilijker hebben gemaakt? Bwah, neen. Iedereen heeft het recht om zijn mening te ventileren. Dat is goed, dan weet iedereen wat de posities zijn.”

Philippe Bormans (Union) ziet het vooral als een uitdaging om de knopen die onze voetbalcompetitie vastzetten te ontwarren. “Het mailverkeer van Club en Standard heeft het er niet makkelijker op gemaakt. Het was leuk geweest als dat allemaal binnenskamers was gebleven, maar dat is de stress die dat zo maakt.”

“We beginnen er met goeie moed aan en ik hoop dat we er de komende drie dagen uit geraken. Er zijn nog heel veel mogelijkheden. Alle kaarten liggen op tafel. Ik verwacht nog veel gesprekken en hoop daar wel alles binnenskamers van te houden. Dan komen we er zeker wel uit.”

