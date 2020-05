Wereldvoetbalbond FIFA vraagt Zwitsers gerecht om onderzoek naar Blatter te heropenen TLB

02 mei 2020

21u02

Bron: Belga 0 Voetbal De FIFA heeft het Zwitserse gerecht gevraagd om een onderzoek naar zijn voormalige voorzitter Sepp Blatter te heropenen. “We hebben enkele officiële bemerkingen ingediend bij het Openbaar Ministerie, waarbij we krachtig aandringen op het voortzetten van het onderzoek”, klinkt het in een mededeling van de FIFA.

“We overwegen alle juridische opties om te garanderen dat de betrokkenen hun straf niet ontlopen en blijven samenwerken met de autoriteiten, inclusief die van Zwitserland. Degenen die het voetbal hebben willen schaden, zullen zich voor hun daden moeten verantwoorden.”

Het Zwitserse gerecht besliste midden april om de in 2015 afgezette voorzitter van de Wereldvoetbalbond niet te vervolgen voor een omstreden contract over de televisierechten voor de WK’s 2010 en 2014, dat hij in 2005 ver onder de marktwaarde afsloot met de Caribische Voetbalconfederatie. Volgens de Zwitserse justitie zou de FIFA daarbij 3,48 miljoen euro misgelopen zijn. Bovendien was Jack Warner, één van de spilfiguren in het FIFA-omkoopschandaal, destijds voorzitter van de Caribische federatie. Wel voeren de Zwitsers nog altijd een onderzoek naar een verdachte betaling van 2 miljoen Zwitserse frank (1,89 miljoen euro) die de inmiddels 84-jarige Blatter in februari 2011 deed aan toenmalig UEFA-voorzitter Michel Platini.

Lees ook:

Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter pleit voor verhuis omstreden WK van Qatar naar VS

De duistere kant van de WK-toewijzingen aan Rusland en Qatar: álle 22 leden Uitvoerend Comité kwamen intussen in opspraak (+)

Zwitserse gerecht klaagt PSG-eigenaar Al-Khelaïfi en voormalig FIFA-topman Valcke aan wegens corruptie