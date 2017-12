Welke verkiest u? 15 goals uit 2017 om duimen en vingers bij af te likken Manu Henry

11u00 2 EPA Voetbal Keuze aan oogstrelende doelpunten van 2017 in overvloed. Van enkele parels in de Premier League tot de fenomenale omhaal van Mandzukic in de Champions Leaguefinale. Wij pikten er voor u vijftien uit.

1 januari 2017: Olivier Giroud vs. Crystal Palace

Wie 2018 wil inluiden op een even verbluffende manier, zal van goeden huize moet komen. Op nieuwjaarsdag 2017 pakte Olivier Giroud immers uit met een waanzinnige ‘scorpion kick’. De monden vielen open in het Emirates Stadium van Arsenal. Het leverde hem in één klap ook de Puskas Award van 2017 op.

12 februari 2017: Fernando Torres én Yannick Carrasco vs. Celta de Vigo

Deze omhaal van Fernando Torres ging de wereld rond. ‘El niño effende op 12 februari – oftewel de 22ste speeldag in La Liga – het pad voor Atlético Madrid. En hoe. In diezelfde wedstrijd, waarin Atlético met 3-2 te sterk was voor Celta de Vigo, scoorde ook Rode Duivel Yannick Carrasco met een geweldige volley.

16 april 2017: Sofiane Hanni vs. KV Oostende

Sofiane Hanni. Niet even geliefd bij iedere Anderlechtfan, maar onder René Weiler ontegensprekelijk belangrijk in het kampioenenjaar 2016-2017. Met deze goal als hoogtepunt. "Als een volleerde slalomskiër die het ene poortje na het andere ontwijkt. Een 18 karaat doelpunt van Sofiane Hanni", zo omschreef Peter Vandenbempt het pareltje.

1 mei 2017: Emre Can vs. Watford

Nog een omhaal om U tegen te zeggen, getekend Emre Can. Op 1 mei kroonde de Duitser met Turkse roots zich tot matchwinnaar in en tegen Watford. Op slag van rust bezorgde hij Liverpool met een geweldige omhaal de voorsprong. Op het einde van diezelfde maand werd het doelpunt verkozen tot ‘Doelpunt van het Jaar’ in de Premier League.

13 mei 2017: Elohim Rolland vs. Eupen

Van onmisbaar pion tot verguisd naar de B-kern. Elohim Rolland, tot op heden nog steeds eigendom van KV Kortrijk, kwam dit seizoen tot dusver welgeteld 33 minuten in actie voor De Kerels. Transferperikelen én een zware knieblessure zijn spelbreker. Zijn laatste goal dateert van 13 mei. In de PO2-match tegen Eupen schudde hij meerdere bewakers van zich af, om vervolgens verwoestend uit te halen in de kruising.

1 juni 2017: Mario Mandzukic vs. Real Madrid

Flashback naar 3 juni 2017. Het Millennium Stadium van Cardiff vormt het strijdtoneel van de Champions Leaguefinale tussen Juventus en Real Madrid. De Madrilenen klimmen na 20 minuten op voorsprong na een doelpunt van Cristiano Ronaldo. Maar dan tovert Mario Mandzukic iets wonderbaarlijks uit zijn sloffen. Controle met de borst, omhaal in de verste bovenhoek. De aanval die eraan voorafgang was al van schone makelij, maar wat dan gezegd van de afwerking. Juventus verloor de finale uiteindelijk met afgetekende 1-4-cijfers.

24 augustus 2017: Gylfi Sigurdsson vs. Hajduk Split

Hoe knal je jouw team naar de groepsfase van de Europa League? Gylfi Sigurdsson deed het ons eind augustus even voor. Na een 2-0-overwinning in de heenmatch tegen Hajduk Split, stelde hij met een absolute wereldgoal in Kroatië de kwalificatie voor Everton veilig.

27 augustus 2017: Andrea Belotti vs. Sassuolo

Vorig seizoen lukte hij 26 goals en 7 assists in de Serie A, dit seizoen loopt het voor Andrea Belotti minder vlot. De Italiaans international was tot dusver 5 maal trefzeker in 15 matchen. Zijn eerste competitiegoal was er echter één om duimen en vingers bij af te likken. Een technisch perfect uitgevoerde omhaal. Geen wonder dat ze bij Torino hun goudhaantje voorlopig niet willen lossen.

20 september 2017: Dries Mertens vs. Lazio

Een Belg in het lijstje? Waarom ook niet. Op 20 september dit jaar, speeldag vijf van de Italiaanse Serie A noteren we, acht Dries Mertens zijn moment gekomen bij een 1-2-voorsprong op het veld van Lazio. Met een geniale lob verschalkt hij de doelman. Dat vanuit een bijna onmogelijke situatie.

15 oktober 2017: Ivan Brikner vs. Oleksandriya

Amper 325 fans waren in het Valeriy Lobanovskyi Stadium in Kiev getuige van een wonderschoon doelpunt. Daar zorgde op 15 oktober een zekere Ivan Brikner voor hét orgelpunt van de match tussen Olimpik Donetsk en Oleksandriya.

21 september 2017: Chema Rodriguez vs. Real Sociedad

De naam Chema Rodriguez zal u wellicht niet bekend in de oren klinken. Al vroeg dit seizoen, op de vijfde speeldag om precies te zijn, maakte hij nochtans furore in La Liga. Zijn technisch perfect uitgevoerde volley zette Levante op weg naar een straffe 3-0-zege tegen Real Sociedad. "Madre mía", de reactie van de commentator bij onderstaande video spreekt boekdelen.

26 september 2017: Amaury Escoto vs. Chivas Guadalajara

Matchwinnaar worden op deze manier, het is er weinigen gegeven. In Mexico pakte ene Amaury Escoto, middenvelder van Lobos, de scalp van Guadalajara na een weergaloze omhaal. Nota bene van buiten de zestien.

19 oktober 2017: Olivier Giroud vs. Rode Ster Belgrado

Olivier Giroud heeft een patent op wereldgoals. Voor zijn tweede huzarenstukje in deze lijst tekende hij in Servië in het kader van de Europa League. Zowel de aanval die eraan voorafging als de afwerking zelf waren van beeldschone makelij.

21 oktober 2017: Sofiane Boufal vs. West Brom

De laatste in het rijtje komt op naam van Sofiane Boufal. De Franse Marokkaan van Southampton veroverde het leer op de eigen speelhelft, om vervolgens met een indrukwekkende solo half West Brom aan flarden te dribbelen. Met de feilloze afwerking zette hij de kers op de taart tegen Chadli en co.