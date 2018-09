Weergaloos staaltje traptechniek: Payet doet monden in Marseille openvallen met deze knappe volley DMM

17 september 2018

09u05 0 Voetbal Ook afgelopen weekend weer een karrenvracht doelpunten. Er was de 500ste goal van Zlatan Ibrahimovic en het sublieme hakje van Niakhaté bij Union. Toch is er nog één actie die we u absoluut niet willen onthouden: de volley van Dimitri Payet.

73ste minuut in de wedstrijd tussen Olympique Marseille en Guingamp. Na de 1-0 van Florian Thauvin zoekt de thuisploeg in het Stade Vélodrome naarstig naar een tweede, bevrijdende goal. Aanvaller Mitroglou loopt goed diepte in, maar de cross wordt door de Guingamp-verdediging weggekopt. Enter Dimitri Payet.

De 31-jarige ex-middenvelder van West-Ham rept zich naar de afvallende bal om die vervolgens met een volley binnenkant voet voorbij doelman Johnsson tegen de touwen te borstelen. Bijzonder knappe goal gezien de moeilijkheidsgraad van Payets actie. Het gebeurt maar zelden dat een volley van op die afstand het net vindt. Eentje om in te lijsten dus voor Payet en Marseille.

L'OM zou de match tegen Guingamp overigens winnen met afgetekende 4-0-cijfers. Na PSG (15 punten uit 5 wedstrijden) bekleedt het team samen met Lille (10 punten) de tweede plaats in de Ligue 1.

Nah what has Payet just done?!!!! 🤯 pic.twitter.com/xsmin5Ny5i The Boi(@ ChuBoi) link

Payet’s goal to make it 2-0 was special. #OMEAG pic.twitter.com/x0YxGVC6KD 🐫(@ CamelBleus) link