Wedstrijdreglement Houten Bal Redactie

15 mei 2018

1. Aan deze wedstrijd “Win een gesigneerde houten voetbal” mag elke meerderjarige die zijn woonplaats in België heeft deelnemen, behalve de personeelsleden en de freelance medewerkers van De Persgroep Publishing nv en hun familieleden die op hetzelfde adres wonen. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.

2. Het Laatste Nieuws, een uitgave van De Persgroep Publishing nv, (“de organisator”), organiseert deze wedstrijd vanaf 14 mei 2018 tot 14 juni 2018.

Het Laatste Nieuws liet een houten voetbal ontwerpen door Bart Uyttersprot. Zij liet een aantal topvoetballers deze bal handtekenen. Eén deelnemer aan de wedstrijd kan deze voetbal winnen.

Deelnemen aan de wedstrijd kan door een sms met codewoord ‘bal’ (1,00 EUR/SMS verzonden – 0,00 EUR/SMS ontvangen) te sturen naar 4050. Elke deelnemer mag meerdere sms’en versturen. Op 18 juni 2018 wordt de winnaar bepaald door een lottrekking onder toezicht van Marleen Vandenbosch, gerechtsdeurwaarder te Asse. De winnaar wordt persoonlijk telefonisch op de hoogte gebracht. De afspraken over het overhandigen van de prijs worden op dat ogenblik gemaakt.

Het volledige bedrag dat overeenstemt met alle door de deelnemers verstuurde sms’en wordt geschonken aan BiJeVa.

3. De te winnen prijs is niet omzetbaar in geld, ook niet gedeeltelijk, en is niet overdraagbaar aan derden.

Personen die al prijzen wonnen in het kader van wedstrijden die de organisator uitschreef tijdens de laatste 12 maanden, of zij die op hetzelfde adres wonen, komen niet in aanmerking als winnaar.

De organisator kan tijdelijk steeds personen van deelname uitsluiten bij bedrog, misleiding, inbreuk op dit wedstrijdreglement of deelname te kwader trouw.

4. Door zijn deelname aan de wedstrijd geeft de winnaar stilzwijgend toestemming tot de eventuele publicatie van zijn naam en adres en zijn identificatie als winnaar. Hij geeft hierbij eveneens toestemming tot het nemen en publiceren in de media van de organisator van een of meer foto’s met het oog op het gebruik ervan in de promotie en verslaggeving van de wedstrijd.

5. Over het verloop van de wedstrijd en de aanduiding van de winnaar wordt noch per briefwisseling noch per telefoon overlegd. Druk- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting van de organisator ook.

6. De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. Hij kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden, evenmin als voor problemen bij postdiensten, commerciële of andere partners, ingeval van verlies, beschadiging, niet - of late levering.

7. De persoonsgegevens die de organisator verzamelt over de deelnemers of n.a.v. het feit van hun deelname, vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en vanaf 25 mei 2018 onder toepassing van de AVG. De gegevens worden enkel verwerkt voor de afhandeling van deze wedstrijd. De deelnemers hebben vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de inzage, verbetering of weglating van te vragen.

8. Bij eventuele betwistingen zijn alleen de rechtbanken te Brussel bevoegd.