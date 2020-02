Wedstrijden in lagere afdelingen afgelast, Standard-Club verplaatst naar 12 februari, Antwerp-Genk naar 13 februari TTV/MVS/MXG

09 februari 2020

09u06 454 Voetbal Er is een nieuwe datum voor de afgelaste wedstrijden van zondag. Standard-Club Brugge en Kortrijk-Waasland-Beveren worden herspeeld op 12 februari, Antwerp-Genk een dag later op 13 februari. Vooral voor Club dikt de kalender zo nog wat extra aan met een nieuwe midweekmatch. De nakende komst van storm Ciara gooit de kalender dus helemaal overhoop. Ook wedstrijden in lagere reeksen van zondagnamiddag zijn afgelast in Vlaanderen.

Omwille van storm Ciara is deze voormiddag beslist dat alle zondagnamiddag voorziene wedstrijden in tweede en derde klasse amateurs en het provinciaal voetbal worden afgelast in Vlaanderen. Zaterdag werd al beslist om op zondag niet te voetballen in de Jupiler Pro League, de Proximus League en de eerste klasse amateurs. In alle Vlaamse provincies gaan de zondagvoormiddagwedstrijden normaal door.

In Franstalig België zijn de wedstrijden in tweede en derde klasse bij de amateurs ACFF afgelast, net als de interprovinciale jongeren ACFF en de U11 en U10 NAMLUX. In Waals-Brabant en Brussel is er zondag een algemene afgelasting, net als in Luik en Namen. In Luxemburg zijn alle wedstrijden dit weekend afgelast. In de provincie Henegouwen zijn er voorlopig geen afgelastingen.

Vandaag stonden aanvankelijk drie matchen in 1A op het programma: de toppers Standard-Club Brugge (14u30) en Antwerp-KRC Genk (18u) en het duel tussen Waasland-Beveren en Kortrijk (20u). In de Proximus League stond Westerlo-Lokeren (16u) op het menu.

De kalendermanager van de Pro League overlegde vandaag met de lokale overheden en de rechtenhouders. Deze namiddag bracht de Pro League uitsluitsel over alle wedstrijden. Woensdag is er Standard-Club en Waasland-Beveren tegen Kortrijk. Donderdag wordt dan Antwerp-Genk herspeeld.

📄| UPDATE



▶️Standard de Liège - Club Brugge (12/02 - 20:30)



▶️Waasland-Beveren - KV Kortrijk (12/02 - 20:30)



▶️KVC Westerlo - Sporting Lokeren (12/02 - 20:30)



▶️Royal Antwerp - KRC Genk (13/02 - 20:30)#JPL #PXL #STACLU #WBEKVK #WESLOK #ANTGNK pic.twitter.com/6H1bY1lucz Pro League ⚽️🇧🇪(@ ProLeagueBE) link

Kalender propvol

Vooral voor Club Brugge raakt de kalender stilaan overvol. Met nog wedstrijden in de competitie, de bekerfinale en nog minstens twee Europese matchen worden het drukke weken voor Club. “We hadden het anders gepland maar niets aan te doen. Overmacht is onmogelijk te voorzien. Door op de 3 fronten actief te blijven in combinatie met het specifieke competitieformat van 30 + 10 wedstrijden en bekerfinale tussen afloop reguliere en start play-offs weet je dat het nu nóg intensere weken worden”, reageren ze bij Club.

En die workload klopt ook: Club speelde al 38 wedstrijden en is de komende weken en maanden al verzekerd van nog minstens 19 extra matchen: 16 in de JPL, de bekerfinale én 2 matchen in Europa.

Ter vergelijking: Liverpool speelde er tot dusver 41. 39 met zijn A-team en 2 met zijn B-team - zo liet Klopp zijn A-ploeg rusten tegen Aston Villa in de League Cup en deze week nog in de FA Cup tegen Shrewsbury). Bij The Reds komen er daar nog minstens 16 matchen bij: 13 in de Premier League, minstens 1 in de FA CUP en minstens 2 in de Champions League.

Kalender Club

12/02 - 20u30: Standard - Club Brugge

15/02 - 18u: Club Brugge - Waasland Beveren

20/02 - 18u55: Club Brugge - Manchester United (Europa League)

23/02 - 14u30: Club Brugge - Charleroi

27/02 - 21u: Manchester United - Club Brugge (Europa League)

1/03 - 14u30: Racing Genk - Club Brugge

7/03 - 20u: Club Brugge - Cercle Brugge

12/03 (EVENTUELE HEENWEDSTRIJD 1/16DE FINALES EUROPA LEAGUE)

15/03 - 18u: Eupen - Club Brugge

19/03 (EVENTUELE TERUGWEDSTRIJD 1/16DE FINALE EUROPA LEAGUE)

22/03 - 20u30: Club Brugge - Antwerp (Bekerfinale)*

4-5 april: Start play-offs

Weinig aan te doen

Naast Club krijgen ook enkele andere clubs er een extra midweekmatch bij. Bij Antwerp is er het volle begrip voor de beslissing: “Aan overmacht kan je natuurlijk weinig doen. De veiligheid primeert.” Ook voor Racing Genk komt er nu een extra wedstrijd bij. “We hadden ons uiteraard voorbereid op die wedstrijd. Die wordt nu niet gespeeld, dus kunnen we daar weinig aan veranderen. Als de omstandigheden zullen zijn zoals ze voorspeld worden is daar toch geen voetbal in mogelijk. Voor ons komt er nu gewoon een extra midweekmatch”. Als de wedstrijd komende week herspeeld wordt krijgt Antwerp wat extra dagen rust na hun halve finale in de beker, van afgelopen donderdag.