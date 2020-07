Wedstrijd tussen Virton en Beerschot van komende zondag gaat dan toch niet door MXG

24 juli 2020

22u54

Bron: Belga 0 1B De wedstrijd tussen Virton en Beerschot zal zondag dan toch niet gespeeld worden. Dat melden Belgische media. Virton, dat momenteel zonder technische staf en met een onvolledige spelerskern zit, heeft nog niet officieel bevestigd dat het de wedstrijd niet speelt, maar liet wel weten dat het niet nodig is om captatietrucks naar het Yvan Georgesstadion te sturen.

Het duel tussen Virton en Beerschot, een wedstrijd van de 23e speeldag in 1B, eindigde op 25 januari op 1-0, maar werd na een klacht van Beerschot door de disciplinaire instanties van de Belgische voetbalbond nietig verklaard wegens een scheidsrechterlijke dwaling. In de 75e minuut van die match nam de uitgekookte Raphaël Lecomte een vrije trap, terwijl ref Arthur Denil nog het muurtje van Beerschot aan het zetten was. Ribeiro Costa profiteerde van het tumult en de verrassing om Virton de zege te bezorgen.

Na een lange disciplinaire soap zou de wedstrijd zondag 26 juli herspeeld worden. Inzet is er inmddels niet meer. Virton zakt wegt uit 1B wegens geen proflicentie, Beerschot speelt de promotiefinale.

Lees ook: Beerschot en OHL vragen uitstel competitie naar aanleiding van promotiefinale vijf dagen voor start 1A